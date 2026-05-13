Rosja szkoli dzieci do wojny. Dziesiątki regionów i dziesiątki miliardów rubli

Daniel Górecki

Rosja przeznaczyła już dziesiątki miliardów rubli na system wojskowego szkolenia dzieci i młodzieży. Jak wynika ze śledztwa "Wot Tak", rosyjskojęzycznego kanału i portalu informacyjno-publicystycznego nadającego z Polski w ramach Ośrodka Mediów dla Zagranicy, w jego centrum znajdują się dwie sieci ośrodków, tj. "Awan­garda" i "Wojownik", które łącznie pochłonęły już około 50 miliardów rubli z budżetów regionalnych i federalnych.

Żołnierz w hełmie i kamuflażu w zalesionym terenie, patrzy w stronę kamery, w tle widać drzewa i krzewy.
Ze szkoły prosto na front. Taki jest plan "edukacyjny" Moskwy

Od 2020 roku rosyjskie władze konsekwentnie rozwijają rozbudowany system szkolenia wojskowego skierowany do młodzieży szkolnej. Projekt nabrał tempa po decyzji Władimira Putina z 2021 roku, który na wniosek ówczesnego ministra obrony Siergieja Szojgu zainicjował tworzenie specjalnych centrów szkoleniowych "Awangarda" w każdym rosyjskim mieście liczącym ponad 100 tys. mieszkańców.

Do jesieni 2025 roku powstało 147 takich placówek w 70 regionach kraju, a kolejne są w budowie - równolegle rozwijana jest druga sieć "Wojownik", która do 2030 roku ma objąć wszystkie regiony Rosji (cztery placówki działają też na okupowanych terytoriach Ukrainy).

"Awan­garda" i "Wojownik" rosną w siłę

Szkolenia wojskowe zostały włączone do systemu edukacji jako element obowiązkowego przedmiotu "Podstawy bezpieczeństwa i obrony ojczyzny" i obejmują one uczniów ostatnich klas podstawowych, a także uczniów szkół średnich.

W ramach jego realizacji są oni wysyłani do tych ośrodków na kilkudniowe obozy, gdzie uczą się obsługi broni, podstaw taktyki, pilotowania dronów i współczesnego pola walki, udzielania pierwszej pomocy oraz działania w warunkach zagrożeń chemicznych czy radiacyjnych. Relacje rodziców i uczniów wskazują na presję ze strony szkół, które potrafią grozić niedopuszczeniem do kolejnego etapu edukacji w przypadku odmowy wzięcia udziału w obozie.

Była jedna lekcja, która naprawdę mi się nie podobała. Powiedziano nam, że służba w wojsku nie jest taka zła. Że to tylko jedna zima i jedno lato, i wszystko szybko minie. Na początku lekcji zapytali, kto chce służyć, i niewiele osób się zgodziło. Ale po lekcji wszyscy chcieli służyć
mówił użytkownik YouTube'a o pseudonimie Koroil, przywoływany w publikacji "Wot Tak", o swoim pobycie w ośrodku "Awnagarda" pod Moskwą w 2023 r.

Ośrodki o charakterze wojskowym.

Pierwsze centrum "Awan­garda" powstało w 2020 roku w podmoskiewskim parku "Patriot" i jest dziś rozbudowanym kompleksem zdolnym szkolić jednocześnie nawet 1,8 tys. uczestników. Jak informują dziennikarze "Wot Tak" w swojej publikacji, młodzież trafiająca do ośrodków przechodzi procedury przypominające wojskowe, tj. kontrolę przy wjeździe, odbiór telefonów, przydział mundurów i zakwaterowanie w strukturach wzorowanych na jednostkach wojskowych.

Uczestnicy są dzieleni na plutony i kompanie odpowiadające różnym rodzajom sił zbrojnych, a program szkolenia nadzorowany jest przez systemy cyfrowe, w tym narzędzia oparte na sztucznej inteligencji, monitorujące postępy uczestników i organizujące rywalizację między grupami.

Propaganda i rekrutacja do armii

Istotnym elementem funkcjonowania ośrodków są też działania o charakterze ideologicznym i rekrutacyjnym. W trakcie szkoleń organizowane są spotkania z żołnierzami, przedstawicielami służb oraz instytucji państwowych. Jak przyznaje dyrektorka głównego centrum "Awangarda", Daria Borisowa, jednym z celów programu jest zachęcanie młodzieży do wyboru kariery wojskowej lub służby w strukturach siłowych.

I choć dokładna liczba uczestników programów nie jest znana, pojedyncze przypadki wskazują, że część absolwentów ośrodków trafiła już do wojska, a nawet na front. Udokumentowano m.in. przypadek młodego uczestnika szkoleń, który po ukończeniu edukacji zgłosił się jako ochotnik i zginął w Ukrainie kilka miesięcy później.

Plan długofalowy

Program obejmuje również młodzież z terenów okupowanych przez Rosję, część trafia do ośrodków na terenie Federacji Rosyjskiej, inne uczestniczą w lokalnych formach szkolenia organizowanych przez wojsko i służby. Według organizacji praw człowieka działania te mogą stanowić naruszenie prawa międzynarodowego, w tym przymusowe przemieszczanie dzieci oraz ich ideologiczną indoktrynację.

Moskwa jednak się tym nie przejmuje, a skala finansowania, tempo rozbudowy infrastruktury oraz integracja programu z systemem edukacji sugerują, że projekt jest jednym z kluczowych elementów polityki państwa w kontekście długotrwałego konfliktu i przygotowania przyszłych kadr dla sił zbrojnych.

