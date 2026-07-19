W skrócie W nocy Rosja przeprowadziła największy od początku wojny atak balistyczny na Kijów, wystrzeliwując w ciągu 40 minut blisko 40 pocisków typu Iskander-M, Cyrkon i S-400.

System Iskander-M wykorzystuje mobilne wyrzutnie, pozwalające na szybką zmianę pozycji i przenoszenie głowic o zasięgu do 500 kilometrów przy prędkości około 6-7 Ma.

Pocisk Cyrkon, określany jako hipersoniczny, budzi kontrowersje ekspertów co do faktycznej konstrukcji silnika, ale pozostaje trudnym celem dla systemów obronnych.

Rosyjski system S-400, zaprojektowany jako tarcza przeciwlotnicza i przeciwrakietowa, jest przez Rosję coraz częściej wykorzystywany do ofensywnych ataków na cele lądowe.

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Według informacji opublikowanych w nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła największy od początku pełnoskalowej wojny atak balistyczny na Kijów. W ciągu około 40 minut w kierunku ukraińskiej stolicy wystrzelono blisko 40 pocisków, wśród których znalazły się Iskandery-M, Cyrkony oraz rakiety systemu S-400 wykorzystywane w roli pocisków do ataków na cele lądowe. Skutkiem ostrzału były zniszczenia budynków mieszkalnych, pożary i uszkodzenia infrastruktury. Sam atak zwrócił jednak uwagę także z innego powodu - użyto kilku różnych typów zaawansowanego uzbrojenia, które znacząco różnią się konstrukcją i przeznaczeniem.

Iskander-M: Mobilna broń do uderzeń na cele lądowe

Rosjanie użyli m.in. systemu Iskander-M Rosyjskie Ministerstwo Obrony Wikimedia Commons

9K720 Iskander-M to jeden z najważniejszych rosyjskich systemów rakietowych krótkiego zasięgu. Wyrzutnie umieszczono na mobilnych pojazdach kołowych, dzięki czemu mogą szybko zmieniać pozycję. Najczęściej wykorzystują pociski 9M723K1 o zasięgu do 500 kilometrów, osiągające prędkość około 6-7 Ma, czyli nawet ponad 8,5 tys. km/h.

Rakiety mogą przenosić różne typy głowic - od klasycznych materiałów wybuchowych, przez amunicję kasetową, aż po wersje przystosowane do przenoszenia ładunków jądrowych. System jest regularnie wykorzystywany do ataków na cele strategiczne, a według ukraińskich szacunków Rosja utrzymuje jego produkcję na poziomie pozwalającym prowadzić kolejne uderzenia.

Cyrkon: Szybki pocisk, wokół którego wciąż są pytania

Rosyjskie pociski Cyrkon wystrzeliwane na ukraińskie miasta Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej domena publiczna

3M22 Cyrkon to znacznie nowsza konstrukcja opracowana z myślą o zwalczaniu okrętów, ale wykorzystywana również przeciwko celom lądowym. Rosja określa go mianem pocisku hipersonicznego i deklaruje prędkość dochodzącą do około 9 Ma. Część niezależnych analiz wskazuje jednak, że rzeczywiste możliwości mogą być bardziej złożone.

Ekspert Fabian Hinz zwraca uwagę, że dostępne dane nie pozwalają jednoznacznie potwierdzić zastosowania silnika scramjet, a odnalezione wcześniej fragmenty rakiet sugerują, iż Cyrkon może mieć charakter pocisku quasi-balistycznego napędzanego silnikiem rakietowym na paliwo stałe. Nie zmienia to faktu, że pozostaje bardzo trudnym celem dla obrony przeciwlotniczej.

S-400 jako broń ofensywna

Wyrzutnie systemu S-400 Ministerstwo Obrony Rosji Wikimedia Commons

S-400 Triumf został zaprojektowany przede wszystkim jako system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Jego podstawowym zadaniem jest zwalczanie samolotów, dronów oraz części pocisków balistycznych. Rosja wykorzystuje jednak niektóre rakiety tego systemu także do ataków na cele naziemne. Choć nie zostały stworzone z myślą o takim zastosowaniu, mogą razić obiekty lądowe z dużą prędkością.

To pokazuje, że nowoczesne systemy uzbrojenia coraz częściej wykorzystywane są w sposób wykraczający poza ich pierwotne przeznaczenie, co dodatkowo utrudnia obronę przed złożonymi atakami rakietowymi.



