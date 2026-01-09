Rosja uderzyła w Ukrainę potężnym Oresznikiem
Rosyjska armia zaatakowała Ukrainę swoją najpotężniejszą nienuklearną bronią balistyczną o nazwie Oresznik. To przerażający pocisk, ponieważ przenosi aż sześć głowic, które mogą jednocześnie zrównać z ziemią sześć celów. Kreml uderzył nim na obiekt leżący niedaleko Lwowa.
Rosjanie pierwszy raz od ponad roku zaatakowali Ukrainę swoją najpotężniejszą bronią balistyczną w wersji nienuklearnej o nazwie Oresznik (jest też wersja przenosząca broń jądrową). Celem był obiekt militarny, informacje wskazują na lotnisko, skąd mają startować samoloty. W mieście Stryj znajduje się też jeden z największych w kraju składów gazu. Leży on na południe od Lwowa, zaledwie ok. 80 kilometrów od granicy z Polską.
Dlaczego Kreml postanowił użyć Oresznika? Ponieważ obecnie nie tylko w Ukrainie, ale również w całej Europie nie ma systemów obrony, które byłyby zdolne do skutecznej neutralizacji tej broni. Rosja atakując Oresznikiem ma pewność, że na sto procent sięgnie on celu. W tym przypadku była to strategiczna część infrastruktury krytycznej.
Alaksandr Łukaszenka ujawnił pod koniec grudnia 2025 roku, że na terenie Białorusi już znajdują się rosyjskie pociski balistyczne średniego zasięgu o nazwie Oresznik. Takie niepokojące wieści potwierdził również sam Władimir Putin, który dodał, że najpotężniejsza broń Rosji będzie gotowa do użycia w ciągu niespełna 2 tygodni. Dziś upływa ten termin.
Prezydent Władimir Putin już wcześniej, bo w sierpniu 2025 roku, informował o wybraniu konkretnych miejsc do rozmieszczenia Oresznika w Białorusi, co podkreśla strategiczne znaczenie tej broni w ramach sojuszu wojskowego obu państw. Współpraca ta jest postrzegana jako odpowiedź na eskalację sytuacji wokół konfliktu w Ukrainie i presję NATO na wschodniej flance. Nie jest tajemnicą, że pociski te (w Rosji i na samej Białorusi) są wycelowane w strategiczne obiekty wojskowe UE, ale również w stolice krajów.
Oresznik nieuchwytny dla systemów obrony w Europie
Oresznik, znany również jako nowy hipersoniczny pocisk balistyczny średniego zasięgu (IRBM), to zaawansowany system rakietowy oparty na technologii podobnej do międzykontynentalnej rakiety RS-26 Rubież. Wyposażony w silnik na paliwo stałe, jest mobilny i wystrzeliwany z platform naziemnych, co zapewnia wysoką manewrowość i trudność w namierzeniu. Jego prędkość przekracza Mach 10 (około 12 300 km/h), a w niektórych raportach mówi się nawet o Mach 11, co czyni go jednym z najszybszych pocisków w arsenale Rosji.
Zasięg Oresznika szacowany jest na około 4000 km. To pozwala na uderzenie w cele praktycznie w całej Europie, bez wchodzenia w kategorię międzykontynentalnych rakiet balistycznych. Głowica bojowa pocisku to system MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle), zdolny do przenoszenia do sześciu niezależnych głowic, które mogą być konwencjonalne lub nuklearne.
Pierwsze użycie Oresznika miało miejsce w listopadzie 2024 roku podczas ataku na cele w Ukrainie. Wówczas pocisk pokazał swoją zdolność do przełamywania systemów obrony przeciwrakietowej. Oresznik wszedł do masowej produkcji w czerwcu 2025 roku, a jego nazwa, oznaczająca po rosyjsku "leszczyna", nawiązuje do naturalnej, niepozornej, lecz groźnej siły.