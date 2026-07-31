Rosja utrzyma okręty Boriej do lat 60. Wszystko aby skontrować USA

Marynarka wojenna Rosji chce utrzymać swoje okręty podwodne do lat 60.

Decyzję o utrzymaniu okrętów klasy Boriej ogłosił 26 lipca 2026 roku dowódca rosyjskiej marynarki wojennej, admirał Aleksandr Mojsiejew. Utrzymanie jednostek w służbie ma opierać się na modułowej konstrukcji i potencjale modernizacyjnym. Rosja eksploatuje obecnie osiem okrętów podwodnych klasy Boriej i Boriej-A uzbrojonych w pociski balistyczne na paliwo stałe RSM-56 Buława, z planami rozbudowy struktury sił do dwunastu jednostek, które łącznie będą dysponować 192 wyrzutniami pocisków.

Obecnie rosyjska marynarka wojenna operuje flota trzema okrętami klasy Boriej projektu 955. Są to Jurij Dołgorukij (K-535), Aleksander Newski (K-550) i Władimir Monomach (K-551). Obok nich jest jeszcze pięć zmodernizowanych okrętów podwodnych Boriej-A projektu 955A - Książę Włodzimierz (K-549), Książę Oleg (K-552), Generalissimus Suworow (K-553), Imperator Aleksander III (K-554) i Książę Pożarski (K-555).

Okręt podwodny Aleksander Newski klasy Boriej. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej Wikimedia Commons

Boriej. Morska część nuklearnej triady Rosji

Każdy okręt podwodny klasy Boriej przenosi szesnaście wyrzutni D-30 dla pocisków RSM-56 Buława o masie startowej 36,8 ton, długości pocisku 11,5 m, średnicy 2 m i masie rzutowej 1150 kg. Boriej ma 170 m długości, 13,5 m szerokości i zanurzenie bliskie 10 m, wyporność nawodną 14 720 ton i wyporność zanurzeniową 24 000 ton. Maksymalna prędkość w zanurzeniu wynosi 29 węzłów, prędkość nawodna 15 węzłów, normalna głębokość operacyjna 400 m, a maksymalna 480 m. Wykorzystuje reaktor OK-650V o mocy 190 MW, zapewniając działanie przez 90 dni.

Boriej-A jest wyposażony już w reaktor KTP-6-185SP o mocy 200 MW, zaprojektowany na 25-30 lat eksploatacji bez tankowania. Do tego wprowadzono kilka zmian mających na celu zmniejszenie obciążeń akustycznych i hydrodynamicznych przeniesionych z pierwszych trzech okrętów podwodnych. Sekcja pocisku została wkomponowana w lekki kadłub, co zmniejszyło podniesioną obudowę za żaglem i pozwoliło uzyskać gładszy profil zewnętrzny.

Kolejne 30-40 lat oznaczają, że Książe Pożarski (K-55), który wszedł do służby w 2025 roku, mógłby pozostać w służbie do 2055 lub 2065 roku, podczas gdy okręty dostarczone później mogłyby operować jeszcze dłużej. Ten horyzont służby sprawia, że klasa Boriej jest jedyną rosyjską rodziną strategicznych okrętów podwodnych z linią produkcyjną, wspólnym pociskiem rakietowym i flotą wystarczająco dużą, aby zastąpić pozostałe okręty przed latami 40. XXI wieku. W zamyśle ma to utrzymać odstraszanie nuklearne zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i krajom europejskim.