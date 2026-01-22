Rosjanie po raz pierwszy użyli bomby FAB-3000 pod koniec czerwca 2024 roku, ale dopiero w 2025 roku Kreml ogłosił użycie jej na szeroką skalę. Obecnie najczęściej wykorzystywana jest w ukraińskich miejscowościach leżących w obwodzie Donieckim. Kreml chce jak najszybciej przejąć pod kontrolę cały obwód. Najcięższe walki odbywają się w Konstantynówce. To właśnie tam użyto bomby FAB-3000.

W sieci pojawił się materiał filmowy dokumentujący to zdarzenie. "Matka wszystkich bomb" lotniczych FAB zrównała z ziemią budynki mieszkalne na jednym z osiedli w Konstantynówce. Siły Zbrojne Ukrainy nie podały, czy w momencie ataku znajdowali się tam żołnierze, ale jeśli tak było, to nie mieli szans na przeżycie.

Rosjanie użyli potężnej "matki wszystkich bomb"

FAB-3000 mają bowiem masę ponad 3000 kilogramów, z czego 1367 kilogramów stanowi sam materiał wybuchowy głowicy, a reszta to gruba stalowa skorupa pozwalająca bombie przebijać się przez gruby beton. Po wybuchu tej bomby powstaje krater o średnicy 8-12 metrów i głębokości 3-4 metrów. Eksplozja może przebić zbrojony beton na grubość do 1,5 metra.

Głównie ataki tą bronią przeprowadzane są na duże zgrupowania żołnierzy, podziemne bunkry czy składy paliw i amunicji. Potęga tej bomby pozwala Rosjanom mieć pewność, że cel został zlikwidowany i już nie trzeba się nim przejmować. Zabijają one żołnierzy w bardzo okrutny sposób, a mianowicie wysoką temperaturą, ciśnieniem i pozbawianiem życiodajnego tlenu.

Bomba FAB-3000 to koszmar dla ukraińskich żołnierzy

Teraz Rosjanie zrzucają je wszędzie, gdzie tylko popadnie za pomocą samolotów bombowych Su-24 i Su-34. W całym 2025 roku Rosja zrzuciła na Ukrainę ponad 60 000 kierowanych bomb lotniczych (tzw. KAB lub bomby z zestawami UMPK). Dla porównania, w 2024 roku było to około 40 000 bomb. Średnia dzienna w 2025 roku wynosiła około 164 bomby (60 000 / 365 dni), ale w okresach szczytowych (zwłaszcza jesienią) przekraczała 200-250 dziennie.

Najwyższy miesięczny wynik w 2025 roku odnotowano w październiku. Było to ponad 5328 KAB (rekord od początku roku). Według najnowszych komunikatów prezydenta Zełenskiego, w jednym z ostatnich tygodni Rosja użyła około 1050 kierowanych bomb lotniczych, ponad 1300 uderzeniowych dronów (w tym Shahed/Geran i inne) oraz 29 rakiet różnych typów. W nocy poprzedzającej ten komunikat odnotowano ponad 200 dronów uderzeniowych. To pokazuje, że tygodniowa liczba bomb często przekracza 1000, a dronów nawet 1300.

Według doniesień Komiersant, od 2023 roku wielkość produkcji nowoczesnej broni artyleryjskiej i lotniczej w Rosji wzrosła pięciokrotnie. Zakłady zbrojeniowe w Rosji pracują przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, na 12-godzinnych zmianach. W sektorze produkcji uzbrojenia jest tam obecnie zatrudnionych około 3,5 miliona obywateli, w porównaniu do 2-2,5 miliona w czasach przed inwazją na Ukrainę.

