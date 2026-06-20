Ukraina uruchamia TrophyLab. Specjalna baza utajnionych informacji o rosyjskiej broni

Jak podaje Ministerstwo Obrony Ukrainy, platforma TrophyLab jest w pełni bezpieczną platformą ogólnodostępną dla sojuszniczych rządów, jednostek wojskowych, instytutów badawczych czy firm zbrojeniowych, które chcą dokładnie poznać dane na temat rosyjskiego uzbrojenia. Baza TrophyLab ma zawierać utajnione dane inżynieryjne, analizy techniczne i dokumentację na temat każdej broni, jaką Ukraińcom udało się przechwycić i zbadać podczas trwającej wojny. Jak informuje strona TrophyLab na ten moment jej katalog zawiera 115 przykładów rosyjskiego uzbrojenia w 79 kategoriach.

Dodatkowo TrophyLab ma ułatwić pozyskiwanie fizycznego wyposażenia do własnych testów. Platforma ma umożliwić pozyskanie od Ukraińców próbek rosyjskich urządzeń i systemów do nieinwazyjnej analizy, a nawet do testów wymagających całkowitego demontażu lub zniszczenia systemu. Kwestią otwartą pozostaje dostępność fizycznych egzemplarzy uzbrojenia. To właśnie takie testy mogą przynieść największe korzyści dla zagranicznych konstruktorów uzbrojenia. Na stronie platformy Ukraińcy nie zdradzają, czy dostęp i korzystanie z TrophyLab będzie wymagało opłaty i w jakiej formie.

- Przez tę bezpieczną platformę rządy sojusznicze, laboratoria i producenci technologii obronnych zyskują dostęp do szczegółowych danych technicznych, raportów i podatności. Użytkownicy mogą również wnioskować o fizyczne wyposażenie do testów, znacznie skracając cykl rozwoju środków przeciwdziałających. To, co miało być tajną przewagą wroga, jest rozmontowywane, aby bronić demokracji - napisał na X minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow.

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Celem platformy jest skumulowanie w jednym miejscu dostępnej wiedzy na temat rosyjskiego uzbrojenia, zebranej w czasie trwającej wojny na Ukrainie. Warto odnotować, że Ukraińcy już przekazywali pozyskany sprzęt Rosjan dla sojuszników i wymieniali się zebranymi danymi. Chociażby w kwietniu 2023 roku media ujawniły, że do Stanów Zjednoczonych trafił przynajmniej jeden rosyjski czołg T-90A, który został przechwycony przez Ukraińców. Takie działania naturalnie prowadzą też Rosjanie. Chociażby podczas ukraińskiej kontrofensywy w lecie 2023 zdobyli kilka egzemplarzy czołgów Leopard 2 niemieckiej konstrukcji, które przekazała koalicja kilkunastu państw NATO.

Pozyskiwanie utajnionych danych na temat sprzętu wojskowego lub nawet samych egzemplarzy tego sprzętu jest jednym z najważniejszych działań dla rządów, organizacji i firm zbrojeniowych. Pozwala dokładnie poznać broń używaną przez potencjalnego przeciwnika i zdobyć cenne informacje, jak opracować własne systemy bojowe, aby je skontrować. Co więcej, poznanie dodatkowej technologii może pomóc oszacować stopień zaawansowania przemysłu zbrojeniowego danego kraju oraz zostać wykorzystane do opracowania swoich rozwiązań.

Czy Polska może skorzystać z TrophyLab?

Jeśli TrophyLab jest otwarte na kooperację ze wszystkimi rządami sojuszniczymi Ukrainy oraz firmami zbrojeniowymi ze wspierających państw, to jest możliwość, że tej bazy może skorzystać Polska. Założyć można, że polskie firmy, które już wysłały lub sprzedały broń dla walczących Ukraińców, otrzymują aktualne dane co do jej efektywności na froncie. Niemniej tak otwarta baza może pozwolić na szybszą wymianę informacji, także dla mniejszych producentów.

Niemniej jak wspomnieliśmy, nie wiadomo jeszcze czy i jakiej zapłaty ukraiński rząd chciałby za dostęp do takiej bazy, choć logicznie można założyć, że takowa może być wymagana. Można się także zastanowić, jak bardzo obecne relacje różnych państw z Ukrainą mogą wpływać na dostęp do TrophyLab.

Rosjanie spróbują zinfiltrować TrophyLab?

Najpewniej dla Ukraińców ważną kwestią w prowadzeniu tego typu otwartej platformy jest weryfikacja potencjalnych odbiorców. Dostęp do bazy mają uzyskać tylko jednostki wojskowe i krajowe instytucje badawcze, ale również producenci technologii obronnych oraz wybrane firmy i instytucje z państw partnerskich. Aby uzyskać dostęp do TrophyLab, konieczne jest spełnienie określonych wymogów bezpieczeństwa oraz uzyskanie zgody ukraińskiego Ministerstwa Obrony, które nadzoruje cały projekt.

Zabezpieczenia są potrzebne do tego, aby sami Rosjanie nie zyskali dostępu do platformy TrophyLab, aby móc oszacować, ile Ukraińcy pozyskali informacji na temat ich sprzętu lub aby przechwycić fizyczne materiały. Historia z omijaniem sankcji przez rosyjskie firmy pokazuje, że Moskwa korzysta z różnych sposobów na pozyskanie rzeczy, które mają być dla niej odcięte.

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