Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną i serwisu GlobalFirePower tłumaczą, że trend symbolizuje szersze przesunięcie sił, ponieważ Pekin na potęgę inwestuje w nowoczesną flotę, a tymczasem Moskwa zmaga się z wyzwaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Porównując ogólne siły morskie, Chiny dysponują największą flotą na świecie pod względem liczby jednostek. Mówimy tutaj o ok. 754 okrętach różnego typu, w tym trzech lotniskowcach, 50 niszczycielach, 47 fregatach czy 61 jednostkach podwodnych.

Rosja, z flotą liczącą 419 jednostek, w tym tylko jednym lotniskowcem i 63 okrętami podwodnymi, zajmuje obecnie trzecie miejsce w globalnych rankingach, za USA i Chinami. Chociaż rosyjska marynarka wojenna nadal posiada silny komponent podwodny i nuklearny, jej ogólna siła maleje, podczas gdy chińska flota rośnie w tempie, które pozwala Pekinowi na projekcję mocy w regionie Indo-Pacyfiku.

Rozwiń

Rosja właśnie straciła status nuklearnej potęgi morskiej

Analitycy wskazują, że szybki rozwój chińskiej marynarki wojennej wynika z masowych inwestycji w technologie i produkcję. Pekin skupia się na budowie nowoczesnych okrętów, w tym zaawansowanych niszczycieli typu 055 i okrętów podwodnych klasy Typ 093B. To pozwoli im na zwiększenie zdolności operacyjnych daleko poza własne wybrzeża, co jest kluczowe w kwestii zawładnięcia Pacyfikiem.

Najnowsze dane wskazują, że do 2035 roku, Chiny planują powiększyć flotę podwodną do 80 jednostek, z czego wiele będzie napędzanych energią jądrową, co umocni ich pozycję w sporach terytorialnych, takich jak te na Morzu Południowochińskim. Ta ekspansja kontrastuje z rosyjskimi ograniczeniami, gdzie sankcje i wojna w Ukrainie mocno hamują modernizację.

Ukraińcy zniszczyli 1/3 rosyjskiej Floty Czarnomorskiej

Rosja zmaga się z poważnymi stratami, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie. Ukraińskie ataki dronami i rakietami zniszczyły ok. jedną trzecią rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, w tym kluczowe okręty, co zmusiło Moskwę do wycofania sił z Sewastopola i ograniczenia operacji w tym regionie.

ISW stawia sprawę jasno. Starzejąca się flota, brak funduszy na nowe budowy oraz uzależnienie od importu technologii osłabiają rosyjską pozycję, czyniąc ją bardziej podatną na wyzwania. W obliczu tych problemów, Rosja coraz bardziej polega na współpracy z Chinami, stając się w relacjach morskich młodszym partnerem. Wspólne ćwiczenia morskie, takie jak te w Morzu Śródziemnym czy Pacyfiku, podkreślają tę zależność. Jednak i tam to nie Moskwa a Pekin dyktuje warunki. Moskwa jedynie korzysta z chińskich technologii i wsparcia logistycznego.

Utrata przez Rosję drugiej pozycji w rankingu potęgi morskiej może prowadzić do zmian w równowadze sił w Arktyce i Azji Wschodniej. To też powód, dlaczego Donald Trump chce wykorzystać sytuację i przejąć Grenlandię, która już teraz, a w przyszłości jeszcze na większą skalę, będzie odgrywała ogromną rolę w tworzeniu nowych arktycznych szlaków morskich i dostarczaniu cennych surowców na światowe rynki.

Sztuczna inteligencja największym zagrożeniem nowego roku? Polsat News