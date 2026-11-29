W skrócie Rosyjskie Ministerstwo Obrony odtwarza bataliony budowlane, które zajmą się wznoszeniem obiektów wojskowych zamiast walką na froncie.

Nowo formowane jednostki mają ograniczyć zależność rosyjskiej armii od usług prywatnych firm budowlanych i realizować prace w trudno dostępnych miejscach.

Decyzja o reaktywacji jednostek typu strojbat to pokłosie skandali korupcyjnych w wojskowym sektorze budowlanym oraz zmian na stanowisku ministra obrony.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Rosja odkurza rozwiązanie rodem z czasów Związku Radzieckiego. Ministerstwo Obrony zaczęło tworzyć jednostki, których zadaniem będzie nie walka, ale... budowa wojskowych obiektów. Trafią do nich poborowi i żołnierze kontraktowi. Powrót tzw. strojbatów ma ograniczyć zależność armii od prywatnych firm.

Żołnierze zamiast firm budowlanych

O formowaniu nowych jednostek poinformował wiceminister obrony Rosji gen. por. Paweł Fradkow. W pierwszym etapie reformy we wszystkich rodzajach sił zbrojnych i okręgach wojskowych utworzono już zarządy oraz wydziały odpowiedzialne za inwestycje budowlane.

Oddziały mają budować lotniska, porty morskie, garnizony, a nawet obiekty związane z infrastrukturą jądrową. Rosyjskie ministerstwo chce w ten sposób ograniczyć korzystanie z usług prywatnych wykonawców. Żołnierze mają też pracować w odległych garnizonach i miejscach, do których cywilni pracownicy nie mają łatwego dostępu.

Czym były radzieckie bataliony budowlane?

Pomysł nie jest nowy. W ZSRR tzw. strojbaty (od ros. stroitielnyje bataliony - bataliony budowlane) były formacjami, w których służba polegała przede wszystkim na pracy fizycznej. Żołnierze wznosili koszary, obiekty wojskowe, drogi i mosty. Po II wojnie światowej pomagali także odbudowywać zniszczone miasta i zakłady przemysłowe.

Nie były to zwykłe oddziały saperów, szkolone do zadań inżynieryjnych na polu walki. Bataliony budowlane zapewniały przede wszystkim tanią siłę roboczą, uczestniczyły też w dużych przedsięwzięciach cywilnych. Ich słabością było ograniczone szkolenie bojowe, a warunki służby i dyscyplina często pozostawiały wiele do życzenia.

Powrót po aferach korupcyjnych

Decyzję o odtworzeniu takich formacji Władimir Putin podpisał 27 lipca 2026 r. W związku z tym zwiększono dopuszczalną liczebność rosyjskiej armii o 27 tys. stanowisk. Reformę uruchomiono po objęciu stanowiska ministra obrony przez Andrieja Biełousowa i serii skandali korupcyjnych w wojskowym sektorze budowlanym.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2026 r. ministerstwo złożyło pozwy przeciwko głównemu wykonawcy inwestycji wojskowych na łączną kwotę 17,2 mld rubli. Teraz część zadań realizowanych wcześniej przez zewnętrzne firmy ma przejąć sama armia.

Dla poborowych może oznaczać służbę, w której zamiast ćwiczyć z bronią, będą stawiać wojskowe obiekty.



