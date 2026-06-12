W rejonie działań 7. Korpusu Szybkiego Reagowania rosyjskie oddziały prowadzą działania oparte na niewielkich grupach piechoty, które próbują przenikać linie obrony i zdobywać nowe pozycje. Jednocześnie wykorzystywane są przenośne wyrzutnie rakiet kalibru 122 mm, przypominające system Grad-P opracowany w latach 60. dla sił północnowietnamskich.

Powrót do taktyk z XX wieku

Tego typu uzbrojenie pozwala na oddanie pojedynczego strzału zamiast klasycznej salwy z wieloprowadnicowych wyrzutni. Zdaniem ukraińskich wojskowych może to świadczyć o ograniczonej dostępności nowoczesnych systemów artyleryjskich, które umożliwiają szybkie uderzenie i zmianę pozycji. Równolegle utrzymywana jest presja piechoty - według relacji z frontu, znaczna liczba żołnierzy pozostaje w ciągłym ruchu i jest eliminowana lub odnosi straty jeszcze przed osiągnięciem celu.

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Miny z czasów II wojny światowej

Zmiany widoczne są także w stosowanym uzbrojeniu inżynieryjnym. W obwodzie sumskim odnaleziono współczesne wersje min przeciwpiechotnych PMD-6, czyli konstrukcji opracowanej jeszcze przed II wojną światową i wycofanej z użycia w połowie XX wieku.

Nowa wersja zachowuje zasadę działania pierwowzoru, choć została wykonana z tworzyw sztucznych zamiast drewna. Mina wykorzystuje prosty zapalnik typu MUV i standardowe ładunki trotylu, a jednocześnie nie posiada mechanizmów samolikwidacji. Powrót do tego typu konstrukcji wskazuje na wykorzystanie prostych, tanich i łatwych w produkcji rozwiązań, które mogą być stosowane na dużą skalę.

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Logistyka pod presją. Cywilne auta na froncie

Zmiany dotyczą również zaplecza logistycznego. Rosyjskie siły zaczęły wykorzystywać cywilne samochody do transportu paliwa na tereny okupowane. Paliwo przewożone jest w kanistrach w bagażnikach prywatnych pojazdów, a konwoje organizowane są z udziałem lokalnych struktur.

Działania te mają związek z rosnącą skutecznością ukraińskich ataków na zaplecze logistyczne, w tym transporty paliwa. W odpowiedzi rosyjskie dowództwo sięga po metody utrudniające identyfikację celów, w tym maskowanie pojazdów wojskowych jako cywilnych. Na okupowanych terenach zauważono również ciężarówki wojskowe stylizowane na pojazdy cywilne, co ma zmniejszyć ryzyko ich wykrycia przez drony.

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Zestawienie tych działań wskazuje na rosnącą rolę improwizacji w rosyjskiej strategii. Wykorzystanie przenośnych wyrzutni o ograniczonych możliwościach, powrót do przestarzałych min oraz adaptacja cywilnych środków transportu pokazują zmianę podejścia do prowadzenia działań wojennych. Czy skuteczną? Niekoniecznie, bo ukraińskie siły, korzystające z rozbudowanych systemów rozpoznania i uderzeń, są w stanie skutecznie wykrywać i neutralizować wiele z tych zagrożeń.





Prom z czasów Leonarda Da Vinci pomaga pokonywać codzienne korki © 2026 Associated Press