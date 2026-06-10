Rosja zmienia Kalibry. Nowa głowica to zapowiedź ogromnych zniszczeń
Techniczna analiza przechwyconych rosyjskich pocisków manewrujących Kalibr przyniosła istotne ustalenia dotyczące ich ewolucji na przestrzeni trwającej wojny. Ukraińscy specjaliści potwierdzili pojawienie się nowego wariantu głowicy kasetowej, co może znacząco zmienić charakter użycia tej broni na polu walki.
Badania objęły szczegółową dekompozycję odzyskanych rakiet, od układów elektronicznych i systemów naprowadzania po samą głowicę bojową. Tego typu analizy stanowią kluczowe źródło wiedzy o realnych możliwościach rosyjskich systemów uzbrojenia, a także o ich słabościach, które mogą zostać wykorzystane przez ukraińską obronę powietrzną i systemy walki elektronicznej.
Głowica kasetowa zamiast klasycznego ładunku
Najważniejszym wnioskiem z analizy jest identyfikacja nowego typu głowicy kasetowej w pociskach Kalibr. Według ukraińskich danych, po raz pierwszy została ona wykryta w egzemplarzach przechwyconych wiosną 2026 roku.
Dotychczas Kalibry wykorzystywały głównie głowice odłamkowo-burzące, których działanie opierało się na rozrzucie tysięcy metalowych fragmentów. Nowy wariant przypomina rozwiązania stosowane w innych rosyjskich pociskach manewrujących i jest przeznaczony do zwalczania celów rozproszonych.
Zastosowanie subamunicji ma zwiększyć skuteczność uderzeń m.in. przeciwko samolotom na lotniskach, otwartym pozycjom wojskowym, magazynom czy infrastrukturze logistycznej. W takich scenariuszach pojedynczy wybuch zastępowany jest przez wiele mniejszych ładunków, co zwiększa obszar rażenia.
Elektronika nadal w dużej mierze importowana
Drugim istotnym ustaleniem jest skala wykorzystania zagranicznych komponentów w systemach naprowadzania. Pomimo deklarowanej przez Rosję polityki zastępowania importu, analiza wykazała, że nawet 80-90 proc. elementów elektronicznych pochodzi od producentów spoza kraju. Co istotne, wcześniejsze próby wykorzystania krajowych zamienników, obserwowane w pociskach z lat 2023-2024, nie utrzymały się w nowszych seriach.
Rakiety wyprodukowane w 2025 roku ponownie zawierały dużą liczbę importowanych podzespołów, co może sugerować problemy z jakością lub wydajnością krajowych rozwiązań. Ukraińscy badacze zwracają uwagę, że niższa jakość alternatywnych komponentów mogła wpływać na dokładność systemów naprowadzania, a tym samym na skuteczność bojową pocisków.
Co potrafi Kalibr? Znane ograniczenia pozostają w mocy
3M14 Kalibr to pocisk manewrujący o niskim profilu lotu, produkowany przez firmę NPO Nowator, używany wcześniej m.in. w czasie wojny domowej w Syrii, który uznawany jest za jeden z najważniejszych i najbardziej zabójczych w armii rosyjskiej. Stanowi on uzbrojenie przede wszystkim okrętów, zarówno nawodnych jak i podwodnych, a że może być wystrzeliwany z wyrzutni torpedowych i standardowego systemu pionowego startu, to nawet tych małych, zmieniając je w dyskretne i jednocześnie potężne machiny wojenne.
Pociski Kalibr w zależności od wariantu mierzą od 6,2 do 8,9 m, ważą od 1,3 do 2,3 tony, mają szacowany zasięg około 1500 do 2500 km i są wyposażone są w głowicę penetrująco-burzącą lub kasetową o masie od 400 do 500 kg. Pomimo wprowadzonych modyfikacji, pocisk Kalibr nadal zachowuje jednak swoje podstawowe cechy, w tym zdolność lotu na bardzo małej wysokości i dopasowywania trajektorii do ukształtowania. A także prędkość poddźwiękową, a to akurat dobre wieści, bo oznaczają, że przy odpowiednio zorganizowanej obronie powietrznej może być skutecznie zwalczany.