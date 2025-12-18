Rosjanie mają broń o zasięgu kosmicznym. Oto S-500

Minister obrony Federacji Rosyjskiej Andriej Biełousow poinformował, że pierwszy pułk wyposażony w system rakiet ziemia-powietrze S-500 Promietej (pol. Prometeusz) wszedł do aktywnej służby, opisując tę broń jako zdolną do zwalczania celów w przestrzeni kosmicznej. Biełousow dodał, że rosyjskie siły powietrzne po raz pierwszy utworzyły dywizję obrony powietrznej i przeciwrakietowej, sygnalizując, że S-500 jest wprowadzany do służby jako część zintegrowanej architektury obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

S-500 Prometeusz to system obrony powietrznej dalekiego zasięgu, opracowywany od początków zeszłej dekady przez firmę Ałmaz-Antej. Ma stanowić strategiczne uzupełnienie dla starszych systemów S-400. Prometeusz w tej układance ma chronić najważniejszą infrastrukturę krytyczną Rosji m.in. krajowe centra dowodzenia, główne bazy lotnicze czy elektrownie atomowe. Koszt jednej jednostki S-500 szacowany jest na około 2,5 miliarda dolarów.

Rozwiń

Niszczyciel wrogich satelitów

Rosjanie starają się ukryć techniczne możliwości S-500. Niemniej dane białego wywiadu zebrane przez lata sugerują możliwy zasięg na poziomie 500-600 kilometrów natomiast wysokościowy zasięg przechwytywania szacuje się na ponad 100 kilometrów. System przeznaczony jest do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń z powietrza, w tym samolotów, pocisków manewrujących, pocisków balistycznych oraz potencjalnie niektórych celów działających na niskiej orbicie okołoziemskiej.

S-500 wykorzystuje różne pociski rakietowe, przeznaczone do zwalczania określonych zagrożeń. Na przykład do zwalczania satelitów ma wykorzystywać specjalną serię pocisków o oznaczeniu 77N6. Rosyjski S-500 można byłoby porównać do amerykańskiego systemu obrony THAAD, który na łamach Interii GeekWeek opisał Filip Mielczarek.

Rosyjska superbroń z problemami

Ogłoszenie pułku gotowym do służby bojowej stanowi swoisty sygnał odstraszający wobec USA i NATO. Możliwe zdolności S-500 komplikują wykorzystanie niektórych satelitów szpiegowskich czy innych platform wywiadowczych, które znajdują się w jego zasięgu.

Niemniej należy zauważyć, że wyposażeniem i wprowadzeniem do służby jednego pułku, Rosjanie nie mówią tak naprawdę całej prawdy o obecnym stanie programu S-500. Nie potwierdza to, chociażby produkcji na dużą skalę, nie mówi nic o zapasach pocisków przechwytujących ani etapie wdrożenia nowego uzbrojenia w cały system rosyjskiej obrony powietrznej.

Sam S-500 jest naznaczony licznymi opóźnieniami i problemami. Pierwotnie miał wejść do produkcji jeszcze w 2014 roku. Pierwsza jednostka została dostarczona armii jednak dopiero w 2021 roku i trafiła do 15. Armii Powietrzno-Kosmicznych Sił Specjalnego Przeznaczenia. Mówienie o wprowadzeniu do aktywnej służby jednego pułku może oznaczać, że w jego skład wchodzą 2-3 jednostki S-500, z 10 zamówionych w pierwszym kontrakcie z 2019. Sugeruje to, że program najpotężniejszego rosyjskiego systemu obrony powietrznej dalej jest w tyle za pierwotnymi planami.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News