Jak pisaliśmy na początku kwietnia, Mapy Google przypadkowo ujawniły wzmocnioną ochronę rezydencji Władimira Putina na Wałdaju, gdzie ma przebywać wraz ze swoją rodziną. Amerykański koncern w ten sposób pokazał całemu światu nawet 20 potężnych systemów obrony przeciwlotniczej Pancyr-S1, które mają za zadanie bronić posiadłości przed ukraińskimi dronami dalekiego zasięgu.

Przypomnijmy, że w 2023 roku w tym rejonie wykryto tylko jeden taki kompleks, rok później dwa, a w sierpniu 2025 roku niezależne źródła, w tym rosyjska redakcja Radia Swoboda, zidentyfikowały co najmniej 12 stanowisk systemów Pancyr-S1 (głównie na specjalnie zbudowanych wieżach). I wygląda więc na to, że rosyjski prezydent odczuwa coraz większe zagrożenie ze strony Sił Zbrojnych Ukrainy, bo najnowsze doniesienia i analizy wskazują już na 27 takich systemów.

Wałdaj otoczony systemami Pancyr

Nowe dane pokazują, że w marcu 2026 roku w bezpośrednim otoczeniu kompleksu powstało siedem nowych wież przystosowanych do rozmieszczenia systemów przeciwlotniczych. Co istotne, wszystkie konstrukcje zaczęto budować jednocześnie, 17 marca, co wskazuje na skoordynowaną i pilną operację. Część nowych instalacji została już wyposażona w zestawy Pancyr, przeznaczone do zwalczania celów takich jak drony, pociski manewrujące czy inne środki napadu powietrznego operujące na niskich wysokościach.

Wykorzystanie podwyższonych konstrukcji pozwala zwiększyć zasięg wykrywania oraz poprawić zdolność do zwalczania dronów i pocisków lecących na bardzo niskich wysokościach, czyli tych, które najtrudniej wykryć przy użyciu klasycznych systemów naziemnych. Rozmieszczenie systemów wokół rezydencji odzwierciedla zaś rozwiązania znane już z Moskwy, tj. instalacje tworzą dwa pierścienie ochronne, wewnętrzny i zewnętrzny, co ma zapewnić wielowarstwową obronę przed zagrożeniami nadlatującymi z różnych kierunków.

Nagłe przyspieszenie rozbudowy obrony powietrznej wokół tej lokalizacji może świadczyć o rosnącym znaczeniu ochrony kluczowych obiektów państwowych w kontekście zagrożeń ze strony nowoczesnych ukraińskich rozwiązań. Skala i tempo inwestycji sugerują, że Rosja traktuje zagrożenie poważnie i dąży do maksymalnego uszczelnienia obrony najważniejszych punktów na swojej mapie.

Putina bronią "wieże rozpaczy"

Rozbudowa infrastruktury w Wałdaju wpisuje się w szerszy trend wzmacniania rosyjskiej obrony powietrznej w głębi kraju. Wcześniej ujawniono, że w okresie od maja do września 2025 roku wokół Moskwy powstało około 43 specjalistycznych wież przeznaczonych do rozmieszczenia systemów przeciwlotniczych. Ich zadaniem było przede wszystkim wypełnienie luk w pokryciu radarowym i zwiększenie skuteczności zwalczania małych, nisko lecących celów.

Przypomnijmy krótko, że Kijów nazywa podobne konstrukcje "wieżami rozpaczy", podkreślając przy okazji, że dzięki umieszczeniu systemów na wysokości, stają się one łatwiejszym celem dla ukraińskich ataków. Rosjanie rezygnują w ten sposób również ze szczególnej zdolności systemu Pancyr-S1, który pozwala na strzelanie podczas jazdy z niską prędkością. Poza tym pozwala on znajdować cele na odległość ponad 32-36 kilometrów i śledzić je już od dystansu 24-28 kilometrów. System może atakować aż 12 różnych celów jednocześnie, zarówno za pomocą pocisków rakietowych, jak i dział.

