Rosjanie chowają stacje benzynowe pod siatkami. Boją się ataku dronów

Rosyjskie stacje benzynowe obwieszone siatkami. To sposób na ukraińskie drony

Nowe nagranie, które trafiło do sieci, pokazuje jedną ze stacji benzynowych w mieście Biełgorod, która została cała otoczona siatkami antydronowymi. Biełgorod to jedno z największych rosyjskich miast, które znajduje się blisko frontu rosyjsko-ukraińskiego. Regularnie pada ofiarą ukraińskich ataków dronów.

Już od lipca br. Ukraińcy mieli ostrzelać aż 20 stacji benzynowych w Biełgorodzie i jego okolicach - około 1/3 wszystkich w mieście.

Rozwiń

Federacja Rosyjska już ma problem z paliwem

Zasłanianie stacji benzynowych dronami jest kolejnym dowodem na rosnące problemy rosyjskiego sektora energetycznego. Fale ukraińskich ataków już doprowadziły do kryzysu paliwowego, który mógł dotknąć około 35 proc. populacji Rosjan. Ukraińcy atakują szczególnie rosyjskie rafinerie paliwowe, nawet 1600 kilometrów od linii frontu.

Efektami takich uderzeń są problemy z zaopatrzeniem w paliwo. Rosyjskie władze sięgają przez to do różnych, często niebezpiecznych działań. Już wcześniej dopuszczono do produkcji w Rosji paliwa Euro-3, a teraz rosyjskie Ministerstwo Transportu ma rozważać dopuszczenie do produkcji gorszej mieszanki paliwa lotniczego.

Siatki i sieci jako jedno z najlepszych zabezpieczeń przed dronami

Wykorzystanie siatek też jest jednym ze sposobów na minimalizowanie kryzysu paliwowego. Co ciekawe tego typu rozwiązania Rosjanie już stosują na rafineriach oraz innych instalacjach paliwowych.

W dobie pola walki opanowanego przez zmasowane ataki tanich dronów obie strony wojny na Ukrainie zaczęły wykorzystywać siatki jako specjalne tarcze. W zamyśle mają zatrzymywać bezzałogowce przed uderzeniem. Doświadczenie z wykorzystania tych rozwiązań pokazuje, że często potrafi być ono skuteczne w ochronie statycznych obiektów. Tego typu siatki są wykorzystywane także jako ochrona przeciwdronowa na ważnych budynkach czy stanowiskach uzbrojenia np. artylerii.

Co ciekawe Rosjanie jak i Ukraińcy biorą swoje sieci i siatki z różnych nieoczekiwanych źródeł. Kijów otrzymuje m.in. zużyte sieci rybackie od europejskich państw w ramach pomocy wojskowej. Te są używane właśnie do ochrony przed różnymi dronami.