Dniepr to jedna z najdłuższych rzek Europy (ok. 2285 km), płynąca przez Rosję, Białoruś i Ukrainę, dla której ma fundamentalne znaczenie - jest kluczową arterię wodną, źródłem wody, transportu i energii, a na jej brzegach funkcjonuje wiele ważnych miast, w tym Kijów, Dniepr czy Zaporoże na jej brzegach. Informacje sugerujące, że siły Kremla rozmieszczają na nim kotwiczne miny rzeczne, używając do tego celu bezzałogowego pojazdu nawodnego Sirius-82, są więc mocno niepokojące.

Rosja minuje Dniepr za pomocą dronów

Co ciekawe, to pierwszy raz, gdy ta konstrukcja została zaprezentowana publicznie - wygląda ona na lekki kompaktowy pojazd nawodny zasilany akumulatorami, który wykorzystuje analogowy system łączności do transmisji wideo i sterowania, odbywającego się za pomocą joysticka podobnego do tych używanych w dronach typu FPV.

Na ten moment inne cechy techniczne bezzałogowca, jak maksymalna prędkość czy zasięg operacyjny, pozostają nieznane. Na załączonym materiale wideo można jednak dostrzec, że platforma jest w stanie zabrać na pokład dwie kotwiczne miny rzeczne, które "na żądanie" operatora wypuszcza do wody.

Radziecka mina YaRM

Jeśli zaś chodzi o same miny, mamy tu do czynienia z radziecką miną YaRM zaprojektowaną do rozmieszczania w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych celem niszczenia jednostek desantowych i innych pojazdów amfibijnych. Mina składa się z kadłuba, zapalnika z elementem kontaktowym w kształcie krzyżyka oraz mechanizmu kotwiczącego, który utrzymuje ją na zadanej głębokości.

Po wrzuceniu do wody element opóźniający w zapalniku stopniowo się rozpuszcza, przeprowadzając minę w stan uzbrojony. Za sprawą elementu kotwiczącego mina może być umieszczona w wodzie na głębokości od 1 do 12 metrów, zwykle przy użyciu małej łodzi i jest zaprojektowana tak, aby następnie unosić się tuż pod powierzchnią, na głębokości od 0,1 do 0,3 metra.

Gdy krzyżykowy element zapalnika na szczycie miny otrzyma siłę rzędu 0,6-0,9 kilograma, następuje detonacja głównego ładunku, którego celem jest rozerwanie dna kadłuba atakowanej jednostki (całkowita masa miny wynosi 13 kilogramów, z czego 3 kilogramy to trotyl).

Jak podają eksperci serwisu Militarnyi, usuwanie takich min jest zabronione, a neutralizacja polega albo na kontrolowanej detonacji ładunku na miejscu, albo na pogłębiarkowych pracach wydobywczych przeprowadzanych zgodnie ze ścisłymi procedurami bezpieczeństwa.

