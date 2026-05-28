Rosjanie montują systemy przeciwlotnicze na wieżowcach. Efekt ukraińskich ataków

Nagranie ukazuje moment jak ciężki śmigłowiec Mi-26T rozmieszcza stateczny system Pancyr-SMD na dachu wieżowca Nordstar w Moskwie. Miejsce to znajduje się około pięciu kilometrów od Kremla.

Rozmieszczenie dodatkowej obrony powietrznej w Moskwie ma być odpowiedzią na ostatnie ataki ukraińskich dronów. W nocy z 16/17 maja ukraińskie drony przedarły się do obwodu moskiewskiego, trafiając m.in. w fabrykę mikroelektroniki i instalacje Transnieftu.

Pancyr. Na tej wyrzutni bazuje rosyjska obrona przeciwlotnicza

Pancyr-SMD to system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, który wywodzi się z Pancyra-SM montowanego na ciężarówkach Kamaz. Wersja SMD stanowi statyczną wersję, która ma za zadanie chronić strategiczne obiekty przed dronami bojowymi i pociskami rakietowymi.

Podstawą Pancyra-SMD jest w pełni obrotowa wieża z radarem oraz sensorami optoelektronicznymi do wykrywania i namierzania celów w odległości 40-45 km. System automatycznie ma śledzić do 40 celów i atakować cztery.

Głównym uzbrojeniem Pancyra-SMD są dwa rodzaje kierowanych pocisków rakietowych. Pierwszym jest większy 57E6E o zasięgu 20 kilometrów, który ma niszczyć rakiety i większe bezzałogowce. Drugim jest specjalnie opracowany pocisk 19Ya6 o zasięgu do kilku kilometrów, służący do zwalczania niewielkich dronów kamikadze. Wieża Pancyra-SMD ma 12 uchwytów na kontenery wyrzutni. Kontener 57E6E mieści jeden pocisk, a 19Ya6 po cztery pociski i możliwa jest ich różna konfiguracja rozmieszczenia na wieży.

Pancyr-SMD w wersji eksportowej Rostec materiał zewnętrzny

Rosyjski Pancyr ma problemy z zestrzeliwaniem dronów

Systemy serii Pancyr zarówno w wersji mobilnej, jak i statycznej stanowią już podstawową obronę przeciwlotniczą krótkiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Wykorzystywane są do ochrony jednostek na froncie w Ukrainie oraz infrastruktury cywilnej jak rafinerie, sieci energetyczne czy tereny mieszkalne. Pancyr chroni nawet prywatną rezydencję Władimira Putina w Krasnej Polowanie w pobliżu Soczi.

Pancyr zbiera jednak mieszane oceny wśród samych Rosjan. System ten zawodzi w czasie trwającej wojny z Ukrainą. Regularnie pojawiają się doniesienia o tym, jak różne wersje Pancyra nie trafiają w cele, które trafić powinny. Przez to ukraińskie drony często przedostają się do chronionych obiektów, co regularnie opisujemy na łamach Interii GeekWeek.





