Rosjanie montują Pancyra na wieżowcu w Moskwie. Panika po ataku dronów
Ataki ukraińskich dronów na Moskwę przeraziły Rosjan do takiego stopnia, że ci zaczęli rozbudowywać obronę przeciwlotniczą. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać montowanie wyrzutni pocisków Pancyr na jednym z wieżowców.
Rosjanie montują systemy przeciwlotnicze na wieżowcach. Efekt ukraińskich ataków
Nagranie ukazuje moment jak ciężki śmigłowiec Mi-26T rozmieszcza stateczny system Pancyr-SMD na dachu wieżowca Nordstar w Moskwie. Miejsce to znajduje się około pięciu kilometrów od Kremla.
Rozmieszczenie dodatkowej obrony powietrznej w Moskwie ma być odpowiedzią na ostatnie ataki ukraińskich dronów. W nocy z 16/17 maja ukraińskie drony przedarły się do obwodu moskiewskiego, trafiając m.in. w fabrykę mikroelektroniki i instalacje Transnieftu.
Pancyr. Na tej wyrzutni bazuje rosyjska obrona przeciwlotnicza
Pancyr-SMD to system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, który wywodzi się z Pancyra-SM montowanego na ciężarówkach Kamaz. Wersja SMD stanowi statyczną wersję, która ma za zadanie chronić strategiczne obiekty przed dronami bojowymi i pociskami rakietowymi.
Podstawą Pancyra-SMD jest w pełni obrotowa wieża z radarem oraz sensorami optoelektronicznymi do wykrywania i namierzania celów w odległości 40-45 km. System automatycznie ma śledzić do 40 celów i atakować cztery.
Głównym uzbrojeniem Pancyra-SMD są dwa rodzaje kierowanych pocisków rakietowych. Pierwszym jest większy 57E6E o zasięgu 20 kilometrów, który ma niszczyć rakiety i większe bezzałogowce. Drugim jest specjalnie opracowany pocisk 19Ya6 o zasięgu do kilku kilometrów, służący do zwalczania niewielkich dronów kamikadze. Wieża Pancyra-SMD ma 12 uchwytów na kontenery wyrzutni. Kontener 57E6E mieści jeden pocisk, a 19Ya6 po cztery pociski i możliwa jest ich różna konfiguracja rozmieszczenia na wieży.
Rosyjski Pancyr ma problemy z zestrzeliwaniem dronów
Systemy serii Pancyr zarówno w wersji mobilnej, jak i statycznej stanowią już podstawową obronę przeciwlotniczą krótkiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Wykorzystywane są do ochrony jednostek na froncie w Ukrainie oraz infrastruktury cywilnej jak rafinerie, sieci energetyczne czy tereny mieszkalne. Pancyr chroni nawet prywatną rezydencję Władimira Putina w Krasnej Polowanie w pobliżu Soczi.
Pancyr zbiera jednak mieszane oceny wśród samych Rosjan. System ten zawodzi w czasie trwającej wojny z Ukrainą. Regularnie pojawiają się doniesienia o tym, jak różne wersje Pancyra nie trafiają w cele, które trafić powinny. Przez to ukraińskie drony często przedostają się do chronionych obiektów.