Rosjanie montują Pancyra na wieżowcu w Moskwie. Panika po ataku dronów

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Ataki ukraińskich dronów na Moskwę przeraziły Rosjan do takiego stopnia, że ci zaczęli rozbudowywać obronę przeciwlotniczą. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać montowanie wyrzutni pocisków Pancyr na jednym z wieżowców.

Śmigłowiec transportowy montuje system przeciwlotniczy Pancyr-SMD na dachu wieżowca w Moskwie, obok wyrzutnia Pancyr-SMD na wystawie.
Rosjanie montują systemy przeciwlotnicze Pancyr-SMD na wieżowcach. To w obawie przed atakami ukraińskich dronów.Rostecmateriał zewnętrzny

Rosjanie montują systemy przeciwlotnicze na wieżowcach. Efekt ukraińskich ataków

Nagranie ukazuje moment jak ciężki śmigłowiec Mi-26T rozmieszcza stateczny system Pancyr-SMD na dachu wieżowca Nordstar w Moskwie. Miejsce to znajduje się około pięciu kilometrów od Kremla.

Rozmieszczenie dodatkowej obrony powietrznej w Moskwie ma być odpowiedzią na ostatnie ataki ukraińskich dronów. W nocy z 16/17 maja ukraińskie drony przedarły się do obwodu moskiewskiego, trafiając m.in. w fabrykę mikroelektroniki i instalacje Transnieftu.

Pancyr. Na tej wyrzutni bazuje rosyjska obrona przeciwlotnicza

Pancyr-SMD to system obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu, który wywodzi się z Pancyra-SM montowanego na ciężarówkach Kamaz. Wersja SMD stanowi statyczną wersję, która ma za zadanie chronić strategiczne obiekty przed dronami bojowymi i pociskami rakietowymi.

Podstawą Pancyra-SMD jest w pełni obrotowa wieża z radarem oraz sensorami optoelektronicznymi do wykrywania i namierzania celów w odległości 40-45 km. System automatycznie ma śledzić do 40 celów i atakować cztery.

Głównym uzbrojeniem Pancyra-SMD są dwa rodzaje kierowanych pocisków rakietowych. Pierwszym jest większy 57E6E o zasięgu 20 kilometrów, który ma niszczyć rakiety i większe bezzałogowce. Drugim jest specjalnie opracowany pocisk 19Ya6 o zasięgu do kilku kilometrów, służący do zwalczania niewielkich dronów kamikadze. Wieża Pancyra-SMD ma 12 uchwytów na kontenery wyrzutni. Kontener 57E6E mieści jeden pocisk, a 19Ya6 po cztery pociski i możliwa jest ich różna konfiguracja rozmieszczenia na wieży.

Wielolufowy system rakietowy Pantsir-SM-E w barwie oliwkowej, wyposażony w radar oraz liczne wyrzutnie pocisków, ustawiony na platformie demonstracyjnej podczas pokazu na wolnym powietrzu.
Pancyr-SMD w wersji eksportowejRostecmateriał zewnętrzny

Rosyjski Pancyr ma problemy z zestrzeliwaniem dronów

Systemy serii Pancyr zarówno w wersji mobilnej, jak i statycznej stanowią już podstawową obronę przeciwlotniczą krótkiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Wykorzystywane są do ochrony jednostek na froncie w Ukrainie oraz infrastruktury cywilnej jak rafinerie, sieci energetyczne czy tereny mieszkalne. Pancyr chroni nawet prywatną rezydencję Władimira Putina w Krasnej Polowanie w pobliżu Soczi.

Pancyr zbiera jednak mieszane oceny wśród samych Rosjan. System ten zawodzi w czasie trwającej wojny z Ukrainą. Regularnie pojawiają się doniesienia o tym, jak różne wersje Pancyra nie trafiają w cele, które trafić powinny. Przez to ukraińskie drony często przedostają się do chronionych obiektów, co regularnie opisujemy na łamach Interii GeekWeek.


Po co ten pośpiech? Wyścig ślimaków promuje spokojne tempo życia © 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze