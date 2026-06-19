Atak dronów na moskiewską rafinerię. Obrona przeciwlotnicza sama wyrządziła ogromne szkody

Wczoraj (18.06) Ukraińcy przeprowadzili skuteczny atak dronowy na rafinerię ropy naftowej w dzielnicy Kapotnya, na obrzeżach Moskwy. Atak ten stał się symbolem katastrofalnego stanu obrony powietrznej rosyjskiej stolicy. Szczególnie wymownym obrazem był kadr pokrywy jednego ze zbiorników rafinerii, który po trafieniu w ostrzale spektakularnie wyleciał w górę. Niemniej teraz okazuje się, że ta katastrofa została wywołana... omyłkowym trafieniem przez rosyjski system obrony powietrznej.

Nowe nagrania wskazują, że w zbiornik trafiła jedna z rakiet jakiegoś rosyjskiego systemu (podejrzanym jest Pancyr lub jakaś ręczna wyrzutnia). Warto dodać, że inne nagrania z ataku pokazywały, jak rosyjskie systemy Pancyr nie trafiały w ukraińskie drony podczas wczorajszego ataku, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

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Obrazu tej katastrofy uzupełnia chaos sił przeciwlotniczych na ulicach. Rosyjscy żołnierze z ręcznymi wyrzutniami pocisków przeciwlotniczych próbowali w biegu trafić nadlatujące drony. Niektórzy z nich strzelali tuż obok przejeżdżających samochodów.

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Rosja zapowiada odwet na Ukrainie

Rafineria w dzielnicy Kapotnya to czwarty co do wielkości zakład przerobu ropy w Rosji. Przetwarza około 17 milionów ton ropy rocznie i zaopatruje w paliwo m.in. region moskiewski oraz rosyjskie siły zbrojne. To kolejne ukraińskie uderzenie na rosyjski przemysł energetyczny. Podobne ataki w ostatnich tygodniach dotknęły m.in. rafinerie w Riazaniu i okolicach Moskwy.

Kreml już publicznie grozi za atak odwetem. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział w czwartek dziennikarzom w Moskwie, że Władimir Putin jest zdeterminowany, by przeprowadzić kolejne masowe ataki na Ukrainę.





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