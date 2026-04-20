Wojna na Bliskim Wschodzie. Rosjanie przekazują Iranowi dane satelitarne

Według doniesień portalu Stern rosyjska Służba Wywiadu Zagranicznego sporządziła w połowie marca dokument, w którym wyszczególniono irańskie obiekty, nad którymi od początku marca przeleciały amerykańskie satelity zwiadowcze. Dokument ten został następnie przekazany bezpośrednio w ręce Teheranu.

W dokumencie opisano ruch amerykańskich satelitów, które były śledzone przez rosyjskie siły kosmiczne. Według Rosjan te satelity robiły zdjęcia baz wojskowych czy infrastruktury nuklearnej. Jak podaje Stern, zweryfikowanie współrzędnych 13 obiektów wyszczególnionych w dokumencie, potwierdziło, że pokrywają się one z koordynatami strategicznych placówek Iranu.

Wsparcie dla Iranu

Rosjanie mieli ocenić, jaki poziom szczegółowości posiadają dane Waszyngtonu dotyczące poszczególnych obiektów, a następnie przekazać tę ocenę Iranowi. Dzięki temu Teheran miał otrzymać informacje wyprzedzające, które mogły pozwolić na przewidzenie potencjalnych ataków USA i Izraela.

Warto dodać, że Financial Times donosił, że Iran w tym samym czasie miał otrzymać podobną pomoc ze strony Chińczyków. Teheran miał wykorzystać dostęp do komercyjnego satelity chińskiej firmy Earth Eye Co., dzięki któremu mógł monitorować bazy wojskowe USA i jego sojuszników na Bliskim Wschodzie. Dane z satelity miały pomóc w przeprowadzeniu skutecznego ataku w połowie marca na bazę lotniczą Prince Sultan w Arabii Saudyjskiej, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Współpraca rosyjsko-irańska

Doniesienia portalu Stern nie powinny stanowić dużego zaskoczenia. Rosja i Iran od lat utrzymują bliskie stosunki, co przekłada się na kooperację militarną. Jednym z jej najważniejszych elementów jest współpraca wywiadowcza.

Niemal natychmiast po rozpoczęciu amerykańskiego i izraelskiego ataku, Iran miał otrzymywać od Rosji informacje o lokalizacji personelu amerykańskiego oraz zdjęcia satelitarne amerykańskich zasobów wojskowych rozmieszczonych w regionie, zrobione przez satelity konstelacji Liana. Według najnowszych doniesień mediów Rosjanie mają też pomagać Iranowi w udoskonalaniu operacji z użyciem dronów na bazie własnych doświadczeń zdobytych na Ukrainie.

