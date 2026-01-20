Koncepcyjnie Malwina-M to bardzo prosty i logiczny pomysł - zamiast montować zestaw rakietowy na gąsienicowym pancernym podwoziu, wyrzutnie umieszczono na lekkiej ramie nośnej osadzonej na bezzałogowcu. W efekcie spadają koszty produkcji i transportu, a załoga nie ryzykuje życiem, jednak ma to swoją cenę - platforma przypomina "stacjonarną" wyrzutnię adaptowaną do roli kamuflowanego stanowiska ogniowego, a nie wojskowy pojazd o wysokiej przeżywalności.

Termobaryczne "serce" systemu

Podczas testów Malwiny-M użyto standardowych rakiet termobarycznych zaprojektowanych dla TOS-1A, oznaczonych jako MO.1.01.04M (wersja ulepszona), które osiągają zasięg rzędu 6 km i generują efekt detonacji objętościowej charakterystyczny dla głowic termobarycznych. To właśnie ta amunicja jest tu najbardziej przerażająca, bo jak pisaliśmy już wiele razy od początku rosyjskiej inwazji, nazywanie TOS-1A ciężkim miotaczem ognia nie oddaje dobrze jego prawdziwych możliwości.

To naprawdę przerażająca broń, która w kilka sekund dokonuje niewyobrażalnych zniszczeń i nie pozostawia szans przeżycia nikomu, kto znajdzie się w pobliżu. Po uderzeniu takim pociskiem następują dwa wybuchy - pierwszy rozprasza chmurę paliwa z toksycznymi materiałami, a drugi ją rozpala, tworząc ognistą eksplozję. W trakcie zderzenia z celem powstaje też długo trwająca fala uderzeniowa, która wnika do wnętrz budynków i wędruje korytarzami, zabijając po drodze ludzi szukających schronienia w domach czy bunkrach.

Łatwiej ukryć, trudniej strzelać

Przewagą Malwiny-M jest możliwość odpalenia z ukrycia lub z kamuflowanych stanowisk, co zmniejsza ryzyko dla operatorów i eliminuje logistykę ciężkiego czołgowego podwozia. A warto przypomnieć, że Ukraińcy znają możliwości TOS-1A, więc system regularnie staje się celem ich ataków i nie dalej jak w grudniu ubiegłego roku oddział dronowy Lasar's Group zniszczył jeden z nich za pomocą swoich bezzałogowców, mimo że ten poruszał się pod osłoną nocy.

Z drugiej strony "mobilny" TOS-1A nie dysponuje zaawansowanym układem naprowadzania i innymi kluczowymi systemami, co w praktyce oznacza to istotne ograniczenia w precyzji. Efektywność bojowa takiej platformy będzie więc mocno zależna od sposobu użycia - wydaje się, że ma szansę sprawdzić się do ataków saturacyjnych na rozległe cele, zwalczania umocnień czy zastraszania pozycji przeciwnika, ale nie w precyzyjnych punktowych uderzeniach.

