Rosja kontroluje obecnie około 120, tys. kilometrów kwadratowych terytoriów Ukrainy, czyli około 20 proc. całego kraju, wraz z Krymem zdobytym w 2014 roku i częścią Donbasu utrzymywaną jeszcze od zeszłej dekady przez prorosyjskich separatystów. Większość zdobyczy terytorialnych od wybuchu pełnoskalowej wojny Rosja uzyskała w pierwszych miesiącach konfliktu tj. od lutego do listopada 2022 roku. Od tamtego momentu po prawie trzech latach nieustannej walki, rosyjska armia przejęła teren równy jednemu procentowi całej Ukrainy.

Te zdobycze zostały jednak okupione ciężkimi stratami. Rosyjski niezależny portal śledczy Mediazona sporządził listę publicznie udokumentowanych strat żołnierzy w rosyjskich siłach zbrojnych, która na ten moment wynosi 132,615 potwierdzonych zabitych z szacunkową wartością sięgającą 219 tysięcy osób. Większość z nich to żołnierze zmobilizowani. Niemniej Rosjanie tuszują dużą część swoich strat, stąd inne niezależne źródła informacji podają wyższe wartości, sięgające nawet 250 tys zabitych.

Duże straty wojenne są problemem militarnym, gospodarczym i społecznym Rosji. Wielu komentatorów i analityków zastanawia się, jak może dojść do szybkiego zakończenia konfliktu. Szef rosyjskiego think-tanku Centrum Badań Konfliktów Wojskowych i Politycznych w najnowszej rozmowie dla rosyjskiego portalu Reporter stwierdził, że Moskwa ma możliwość definitywnego zwycięstwa.

Według rosyjskiego analityka wystarczyłby precyzyjny i skoordynowany atak na wszystkie najważniejsze cele infrastruktury energetycznej w Ukrainie. Brak prądu w dużej części kraju sparaliżowałby efektywne prowadzenie konfliktu z Rosją, co miałoby ułatwić narzucenie Ukrainie warunków pokoju. Jak stwierdza Klimcewicz na bazie swoich źródeł w rosyjskiej armii, aby zrealizować ten plan, miałoby wystarczyć 11 ataków. W momencie sukcesu takiego doszłoby do zamknięcia ukraińskich elektrowni atomowych

- Rozmawiałem z ludźmi, którzy przygotowują cele ataków. Oficerowie wywiadu, którzy otrzymują stamtąd informacje, mówią: widzimy wszystko, wiemy wszystko, mamy wszystko zaplanowane. Mówią, że obliczyliśmy, iż 11 precyzyjnych ataków w różnych lokalizacjach - które, nawiasem mówiąc, podał jeden ze zbiegłych ukraińskich wiceministrów energetyki - odcięłoby dopływ prądu do Ukrainy i podzieliło ją na oddzielne "wyspy" - podsumował Klimcewicz.

Dlaczego Rosja nie zdecydowała się na takie uderzenie?

Rosyjski analityk stwierdził, że mimo scenariusza takiego ataku w rosyjskich siłach zbrojnych, dowództwo nie chce go przeprowadzać ze względów humanitarnych.

- Decyzja polityczna jest taka, że nie chcemy wyrządzać poważnych szkód humanitarnych, ponieważ miasta po prostu staną w miejscu, dosłownie się zatrzymają. Ani windy, ani stacje metra nie będą działać, a tłumy ludzi praktycznie ruszą w stronę Europy. Ten scenariusz, oparty na takim humanitaryzmie, uniemożliwia nam podjęcie jakichkolwiek działań. Ale musimy zrozumieć, że zawsze mamy taką możliwość - podsumował Klimcewicz.

Humanitaryzm czy niemożliwość?

Częstym założeniem prowadzenia wojny jest uderzenie w kluczowe miejsca, które po "wyłączeniu" mogą doprowadzić do efektu domina, gdzie państwo przegra walkę, nadal mając sprawną armię w polu. Niemniej to dlaczego często nie dochodzi do takich uderzeń, wychodzi z faktu, że takie operacje często są zwyczajnie zbyt trudne do zrealizowania.

Trudno też zakładać, że wykonanie operacji, o jakiej wspomina Klimcewicz "zawsze jest możliwością". Nawet 11 ataków wymagałoby zaangażowania ogromnych sił połączonych i olbrzymiej liczby rakiet, samolotów, dronów czy nawet okrętów. A Rosja podczas tej wojny pokazała, że jej armia często nie potrafi prowadzić szerokich operacji o wielkiej skali. Jeszcze w 2022 roku zauważyli to brytyjscy analitycy z Royal United Services Institute, którzy po pierwszych dużych porażkach Rosjan wskazali m.in. problemy lotnictwa do prowadzenia operacji wsparcia wojsk lądowych na szeroką skalę. Nawet jeśli przyjmiemy, że od początku pełnoskalowego konfliktu Rosjanie poczynili reformy prowadzenia walki, to obecny stan walk z Ukrainą także mającą doświadczenie, nowy sprzęt oraz świadomość, że wróg chętnie zaatakowałby krytyczne punkty, też może być lepiej przygotowana do odparcia takiego ataku i poradzenia sobie z jego konsekwencjami. Nie można powiedzieć, że Rosjanie kompletnie nie mają możliwości przeprowadzenia nawet mniejszej wariacji tego ataku. Regularnie atakują ukraińską infrastrukturę energetyczną, pozbawiając prądu dziesiątki tysięcy ludzi...co samo w sobie pokazuje rosyjski stosunek do "humanitaryzmu". To co de facto zatrzymuje Rosjan przed takim atakiem, to nie jest ich chęć zmniejszenia cierpienia, ale to, że skala i wymagania takich ataków są zbyt duże dla ich możliwości.

