Rosjanie ulepszyli Gieranie. To nimi atakują blisko polskiej granicy

Marcin Jabłoński

Marcin Jabłoński

Najnowsze nagrania z frontu Ukrainy pokazują, że Rosjanie zmodyfikowali drony o napędzie turboodrzutowym Gierań-5. Wcześniej wykorzystywano je do ataku na tereny zachodniej Ukrainy, także kilka kilometrów od granicy z Polską. Teraz mają mieć lepsze właściwości aerodynamiczne, które mogą dać im większy zasięg.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Zmodyfikowany dron Gierań-5 na platformie, widoczny detal konstrukcji w obrazie termowizyjnym
Rosjanie zmodyfikowali drony Gierań-5, którymi uderzali blisko polskiej granicy. Teraz mogą lecieć dalej.materiał zewnętrzny

Ukraińcy przechwycili turboodrzutowego drona. Był inny niż wszystkie

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i ukraińska firma Wild Hornets udostępniły nowe nagrania z przechwycenia w powietrzu rosyjskich dronów Gierań-5. To najnowsze drony o napędzie turboodrzutowym, które mają osiągać prędkość maksymalną 600 km/h. Znane są przypadki, że dolatywały na odległość do 960 kilometrów. Głowica bojowa Gierania-5 może ważyć do 90 kilogramów.

Na nagraniu można było zauważyć zaskakujący szczegół, na który zwrócił ukraiński portal Militarnyj. Jest to umiejscowienie silnika w tylnej części samego kadłuba drona. To układ zupełnie inny niż ze znanych do tej pory materiałów przedstawiających Gieranie-5, na których silnik znajdował się w zewnętrznej gondoli na górze kadłuba w jego tylnej części.

Taka zmiana może wpłynąć na poprawę właściwości aerodynamicznych samego drona. Gondola, jej mocowania i połączenie z kadłubem zwiększają powierzchnię czołową oraz strefę kontaktu z przepływającym powietrzem. Przy deklarowanej prędkości Gierania-5 wynoszącej 450-600 km/h opory te stają się jeszcze znacznie bardziej zauważalne.

Gierań-5. Najnowsza broń, która dolatuje do polskiej granicy

Przesunięcie silnika do samego kadłuba może zmniejszyć zużycie paliwa i ułatwić utrzymanie prędkości przelotowej oraz stabilizację lotu. Jednak najważniejszą zmianą może być zwiększenie zasięgu. Tym samym może się okazać, że Gierań-5 po modyfikacjach dolatuje już na odległość ponad 1000 kilometrów. Jest to o tyle ważne, że drony te już są masowo wykorzystywane do uderzeń w obiekty na terenie zachodniej Ukrainy.

Co więcej, to właśnie ten rodzaj dronów uderzał w ostatnim czasie blisko granicy polsko-ukraińskiej. Gierań-5 został wykorzystany do ataku w nocy z 12 na 13 września na jedną z ciężarówek na przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin około 800 metrów od polskiej granicy. Najprawdopodobniej ten dron spadł około trzy kilometry od polskiej granicy w ataku 17 września.

Ważne ulepszenia

Umieszczenie silnika w kadłubie może również częściowo ograniczyć widoczność termiczną. Poszycie osłania rozgrzany kadłub silnika i część gorącego pasa, zmniejszając ich kontrast w podczerwieni.

Zmiana umiejscowienia silnika wymagała od Rosjan zastosowania bardziej złożonej konstrukcji. Silnik, mocowania, izolacja i kanał powietrzny zajmują przestrzeń wewnętrzną, którą można by wykorzystać na dodatkowe paliwo lub inny ładunek. Nie wiadomo, czy w nowym Gieraniu Rosjanie zmniejszyli gabaryty niektórych elementów, czy udało im się zachować wcześniejsze parametry.

Szczątki ofiary sprzed 1300 lat odkryte w sercu Limy© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze