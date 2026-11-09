Nagrania i zdjęcia takich stanowisk opublikował ukraiński kanał Telegram Exilenova+. Widać na nich prowizoryczne pozycje, w których umieszczono manekiny w mundurach i wyposażeniu wojskowym. Mają one imitować rosyjskie mobilne grupy ogniowe, wykorzystywane do zwalczania ukraińskich bezzałogowców.

Według analityków projektu to prawdopodobnie odpowiedź na rozwój dronów wyposażonych w sztuczną inteligencję. Takie maszyny mogą samodzielnie rozpoznawać cele i automatycznie naprowadzać się na wykryte obiekty. Atrapa żołnierza może więc zostać uznana przez system za rzeczywiste stanowisko bojowe, a atak na nią oznaczałby zużycie amunicji bez wyrządzenia Rosjanom żadnych strat.

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Manekiny jako zmyłka dla dronów

Nie jest to zresztą jedyny sposób wykorzystania manekinów, mogą one służyć również do mylenia rozpoznania, tj. sprawiać wrażenie, że na danym odcinku znajduje się więcej rosyjskich żołnierzy, niż jest w rzeczywistości. O podobnych metodach wykorzystywania manekinów na froncie słyszeliśmy już zresztą w 2024 roku, ale tym razem Rosjanie stawiają na większy profesjonalizm działań.

Budują niewielkie schrony, okopy, stanowiska strzeleckie, a miejscami nawet ziemianki, w których umieszczane są atrapy żołnierzy. Całość dawać ma wrażenie obecności przydrożnych posterunków i dodatkowych punktów obrony, zmuszając ukraińskie dowództwo do poświęcania czasu i środków na analizowanie pozornych zagrożeń, a w razie ataku ujawnić pozycje atakujących jednostek.

A dlaczego właśnie teraz? Wszystko przez nasilające się od wiosny ukraińskie ataki na rosyjskie zaplecze logistyczne, w tym ciężarówki i cysterny przewożące zaopatrzenie. Rosjanie odpowiedzieli rozbudową osłony przeciwlotniczej, między innymi poprzez rozmieszczanie mobilnych grup ogniowych. Ukraińcy zaczęli jednak atakować również te stanowiska, co zmusiło Moskwę do szukania nowych pomysłów.

Manekiny pamiętają II wojnę światową

W tym przypadku lepiej byłoby jednak powiedzieć nowych-starych, bo samo wykorzystywanie sztucznych sylwetek do wprowadzania przeciwnika w błąd ma przecież znacznie dłuższą historię. Podczas II wojny światowej zarówno alianci, jak i Niemcy, stosowali makiety żołnierzy, pojazdów i stanowisk bojowych. Amerykańska jednostka znana jako Ghost Army wykorzystywała nadmuchiwane czołgi, fałszywe instalacje radiowe i nagrania odgłosów wojskowych kolumn, aby przekonać niemieckie dowództwo o obecności znacznie większych sił, niż faktycznie znajdowały się w danym miejscu.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, takie działania oglądaliśmy już też podczas wojny w Ukrainie, bo Rosjanie od początku inwazji stosują m.in. nadmuchiwane czołgi, samoloty bojowe czy wyrzutnie systemów rakietowych (ba, czasem nawet rysowane bezpośrednio na płycie lotniska). Z odpowiedniej odległości, szczególnie na zdjęciach rozpoznawczych, mogą przypominać prawdziwe maszyny. Podobne rozwiązania wykorzystują zresztą Ukraińcy, którzy przygotowują między innymi atrapy haubic M777 czy szczególnie cennych wyrzutni HIMARS.