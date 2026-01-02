Rosyjskie siły zbrojne wprowadziły innowacyjne modyfikacje swoich pojazdów pancernych, znane jako "pancerne jeże" lub "stalowe jeże". Ukraińcy natrafili na jeden z takich dziwnych czołgów podczas rekonesansu powietrznego. Na opublikowanych zdjęciach widoczny jest czołg T-72B3, przypominający składowisko gałęzi. Rosjanie chcieli w ten sposób zakamuflować maszynę w ten sposób, by nie była widoczna dla ukraińskich dronów FPV.

Eksperci tłumaczą, że takie zabiegi Rosjan podkreślają ewolucję taktyk obronnych w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony bezzałogowych systemów latających. Pierwsze modyfikacje tego typu sięgają listopada 2025 roku, kiedy to rosyjskie wojska zaczęły wyposażać czołgi T-72 i T-80 w gęste struktury ze stalowych drutów, tworząc rodzaj klatki ochronnej.

Rosjanie wysłali na front pierwsze "pancerne jeże"

Celem tych zmian jest ochrona przed atakami dronów kamikadze, które stały się kluczową bronią ukraińskiej armii. Wcześniejsze wersje, takie jak "żółwie" z blachami metalowymi, ewoluowały w bardziej zaawansowane konstrukcje, łączące fizyczne bariery z systemami walki elektronicznej i trałami minowymi.

Te pojazdy są używane głównie do szturmów w regionach Pokrowska, gdzie teren sprzyja ukryciu. Gęste ramy z drutów mają za zadanie absorbować uderzenia dronów i ograniczyć jak to możliwe skutki eksplozji. Wszystko wskazuje na to, że takie domowej roboty modyfikacje częściowo zdają egzamin.

Drony mają problemy z "pancernymi jeżami"

Co ciekawe, sami Ukraińscy przyznali, że konstrukcja przypominająca kolczastego jeża pozwoliła jednemu z czołgów w pobliżu Torecka wytrzymać dziesiątki ataków, zanim doszło do jego zniszczenia. Rosjanie zaczęli również na większą skalę stosować w swojej pięści pancernej systemy walki radio-elektronicznej.

"Pancerne jeże" symbolizują ewolucję wojny hybrydowej, gdzie niska technologia spotyka się z zaawansowanymi zagrożeniami. Ich pojawienie się wpływa na taktyki obu stron, zmuszając Ukrainę do rozwijania nowych metod ataku, a Rosję do dalszych innowacji. Eksperci uważają, że przyszłość takich modyfikacji może kształtować konflikty zbrojne na całym świecie, podkreślając rolę dronów w zmianie paradygmatu pola bitwy.

