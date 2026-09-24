Iskandery uderzyły w Kijów. Spadły na blokowiska

Podczas rosyjskiego ataku na Kijów uszkodzone zostały budynki mieszkalne, magazyny i obiekty infrastruktury. W kilku dzielnicach wybuchły pożary. W ukraińską stolicę miało uderzyć co najmniej 20 różnych pocisków manewrujących i balistycznych.

Jednymi z nich były Iskandery-M. W sieci pojawiło się zdjęcie napędu rakietowego jednego z tych pocisków na parkingu w dzielnicy mieszkalnej Kijowa. Nie jest jasne, czy ten konkretny egzemplarz został przechwycony przez ukraińską obronę powietrzną, niemniej stanowi dowód na użycie tej broni.

Rozwiń

Pocisk balistyczny, który poluje na Patrioty

9K720 Iskander (kod NATO: SS-26 Stone) to mobilny system z wyrzutniami na platformach kołowych do wystrzeliwania pocisków balistycznych typu ziemia-ziemia o krótkim zasięgu.

Rosjanie głównie używają Iskanderów-M z pociskami rakietowymi 9M723K1. Podczas wojny na Ukrainie służą do atakowania kluczowych celów o znaczeniu strategicznym. Wystarczy przypomnieć, że to właśnie pociskiem Iskander Rosjanie po raz pierwszy skutecznie trafili elementy zachodniego systemu obrony powietrznej Patriot.

Parametry taktyczno-techniczne pocisku 9M723K1 Iskander:

Długość: 7,3 m

Szerokość: 0,92 m

Prędkość maksymalna: 6-7 Ma (7350-8575 km/h)

Zasięg: 500 km

Masa całkowita: 3800 kg

Masa ładunku wybuchowego: 480-700 kg

Najpowszechniejszy pocisk balistyczny rosyjskiej armii

Pociski Iskander dla Rosjan są najważniejszymi pociskami balistycznymi. Na początku maja Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy oszacował produkcję pocisków do systemów Iskander-M na około 60 sztuk miesięcznie. Taka liczba ma pozwolić Rosjanom na utrzymanie regularnych ataków na Ukrainę.

Iskandery posiadają różne rodzaje głowic bojowych: od konwencjonalnych ładunków wybuchowych poprzez amunicję kasetową, kończąc na wersjach z ładunkiem nuklearnym. Te ostatnie są regularnie używane przez kremlowską propagandę do straszenia państw NATO - szczególnie Polski i krajów bałtyckich, które są w ich zasięgu. W zeszłej dekadzie wyrzutnie systemów Iskander były tymczasowo rozmieszczane na terenie obwodu królewieckiego, a od 2018 roku mają być tam już rozlokowane na stałe. W 2025 roku podczas Zapad-2025 Rosjanie mieli ćwiczyć wystrzelenie Iskanderów nieopodal Królewca.