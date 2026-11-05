O nowej taktyce przeciwnika ostrzega ukraiński ekspert wojskowy i doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego ds. technologii obronnych , Serhij "Flash" Beskrestnow. Informację przekazał 4 listopada na swoim kanale w serwisie Telegram, załączając nagranie i apelując do ukraińskich żołnierzy o uwzględnienie tego zagrożenia podczas działań na froncie.

Drony-zasadzki czekają na cel

Jak opisuje portal Defense Express, chodzi o bezzałogowce określane jako drony-zasadzki. W odróżnieniu od maszyn, które nieustannie patrolują wyznaczony obszar, takie urządzenia pozostają w jednym miejscu i oczekują na pojawienie się odpowiedniego celu. Umieszczenie ich na przewodach energetycznych pozwala ukryć je wysoko nad ziemią, gdzie mogą być trudniejsze do zauważenia przez osoby poruszające się poniżej.

Rozwiń

Nowe zagrożenie dla ukraińskich wojsk

Tego rodzaju konstrukcje mogą służyć nie tylko do przeprowadzania nagłych ataków. W zależności od konfiguracji mogą również pełnić funkcję przekaźników sygnału, zwiększając zasięg łączności innych bezzałogowców.

To oznacza, że ich obecność na liniach energetycznych może stanowić zagrożenie zarówno dla przemieszczających się żołnierzy i sprzętu, jak i dla działania systemów bezzałogowych. Co ciekawe, rosyjskie siły adaptują w ten sposób rozwiązania wcześniej stosowane przez Ukraińców:

Przeciwnik szybko przejął nasze doświadczenia i teraz również rozmieszcza drony-zasadzki na przewodach wysokiego napięcia

Zobacz również: Militaria Tajemnicza broń Ukrainy w kilka sekund niszczy rosyjskie drony Filip Mielczarek



