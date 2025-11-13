Armia Kremla dostała rozkaz od samego Władimira Putina, że do połowy listopada (pozostało kilka dni) ma zająć strategiczne miasto Pokrowsk w obwodzie donieckim. Chociaż Rosjanie już ogłosili, że podbili tę miejscowość, to jednak Ołeksandr Syrski, naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, stanowczo temu zaprzecza oraz plotce o okrążeniu ukraińskich żołnierzy w tym regionie.

Rosjanie chcą jak najszybciej zająć Pokrowsk, ponieważ w ten sposób będą mogli przygotować się do szturmu na okolice większych miast, a mianowicie Słowiańska i Kramatorska. W tym celu coraz częściej sięgają po największe bomby w swoim arsenale, jak właśnie FAB-3000. Jeśli wybrany cel ma być zniszczony, to ta bomba realizuje to w stu procentach, dlatego rosyjscy dowódcy lubią z niej korzystać.

Gigantyczna, 3-tonowa bomba FAB-3000 w akcji

FAB-3000 to jedna z najcięższych bomb lotniczych w arsenale rosyjskim, o masie sięgającej 3000 kilogramów, co czyni ją potężną bronią burzącą o dużym zasięgu rażenia. Bomba ta, wywodząca się z czasów ZSRR, jest bombą wysokoeksplozyjną ogólnego przeznaczenia (HE GP), stabilizowaną statecznikami ogonowymi, z ładunkiem wybuchowym stanowiącym około połowy jej masy.

W ostatnich latach, w kontekście konfliktu na Ukrainie, FAB-3000 została zmodernizowana poprzez dodanie zestawu UMPK (Uniwersalny Moduł Planowania i Korekcji), który przekształca ją w bombę szybującą, zdolną do precyzyjnego trafienia celu z odległości nawet kilkudziesięciu kilometrów, minimalizując ryzyko dla nosiciela. Ta modyfikacja znacząco zwiększyła jej skuteczność taktyczną, czyniąc z niej narzędzie do niszczenia umocnień i dużych celów naziemnych.

Rosjanie równają z ziemią ukraińskie miejscowości

Ta broń jest zrzucana za pomocą Su-34, znanego również jako "Fullback". To dwusilnikowy, dwumiejscowy bombowiec taktyczny produkcji rosyjskiego koncernu Suchoj, zaprojektowany do operacji w każdych warunkach pogodowych i o dowolnej porze dobowej. Samolot ten, ewolucja myśliwca Su-27, osiąga prędkość maksymalną do 1900 km/h i ma zasięg bojowy przekraczający 4000 kilometrów z pełnym obciążeniem paliwa. Wyposażony w zaawansowaną awionikę, radar i systemy naprowadzania, Su-34 może przenosić do 8 ton uzbrojenia, w tym bomby kierowane, rakiety powietrze-ziemia oraz pociski manewrujące.

Jego kadłub o obniżonej sygnaturze radarowej i potężne silniki AL-31F zapewniają mu wysoką przeżywalność na polu walki, co czyni go kluczowym elementem rosyjskiego lotnictwa szturmowego. Połączenie FAB-3000 z Su-34 stanowi synergię ciężkiego uderzenia z zaawansowaną platformą nośną, umożliwiając zrzucanie bomby z bezpiecznej odległości.

Samolot, wyposażony w zewnętrzne pylony podskrzydłowe, ładuje i uwalnia zmodyfikowaną FAB-3000 w locie, gdzie moduł UMPK zapewnia stabilny lot szybowcowy i korektę trajektorii. Ta konfiguracja pozwala na niszczenie strategicznych celów, takich jak składy amunicji czy umocnienia, z minimalnym narażeniem na obronę przeciwlotniczą przeciwnika, co podkreśla ewolucję rosyjskiej taktyki powietrznej w nowoczesnych konfliktach.

