Rośnie potęga NATO na Bałtyku. Będą mieli kolejne fregaty
Szwecja wybrała francuską stocznię Naval Group jako dostawcę czterech fregat FDI, które w szwedzkiej marynarce wojennej otrzymają określenie klasy Luleå. Pierwszy okręt ma zostać dostarczony do 2030 roku.
Szwecja wybiera nowe fregaty
Ogłoszenie nowej umowy zostało przedstawione podczas konferencji prasowej na pokładzie szwedzkiej korwety Visby w Skeppsbron w Sztokholmie przez premiera Ulfa Kristerssona i ministra obrony Påla Jonsona. Na wybór francuskiej oferty wpłynęła szybkość dostawy, dojrzałość techniczna, podział kosztów z Francją i Grecją oraz zapowiadany system obrony powietrznej. Jej wartość wynosi 4 mld dolarów.
Prezydent Francji Emmanuel Macron zasugerował, że wybór Szwedów powiązany jest poniekąd z wcześniejszym wyborze przez Francuzów szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania i dozoru powietrznego GlobalEye.
- Szwecja wybrała fregatę FDI Naval Group, aby zmodernizować swoją marynarkę wojenną. Dziękuję Szwecji i doceniam to zaufanie, jakie okazano Francji. Po decyzji Francji o wyposażeniu się w GlobalEye od Saaba w celu odnowienia swojej floty samolotów rozpoznania radarowego (AWACS) jest to strategiczna decyzja o wielkim znaczeniu, która odzwierciedla wzajemne zaufanie między naszymi dwoma krajami - napisał na X Emmanuel Macron.
Wyposażenie nowych okrętów
Szwedzi chcą wykorzystywać nowe fregaty jako okręty obrony wybrzeża, które ma mieć silną obronę powietrzną. Pål Jonson wskazał, że nowe fregaty mają zostać wyposażone w system obrony ASTER 30 do zestrzeliwania pocisków balistycznych i system obrony powietrznej średniego zasięgu CAMM -ER, które mają ochraniać przed pociskami manewrującymi i samolotami.
Pål Jonson stwierdził również, że szwedzki rząd chce, aby fregaty były wyposażone w krajowe systemy przemysłu obronnego, w tym przeciwokrętowe pociski Saaba RBS 15, radar G1X i model stacji uzbrojenia Trackfire, a także działka BAE Systems Bofors kalibru 57 i 40 mm.
Fregaty FDI (Frégate de Défense et d'Intervention), na których oparta będzie klasa Luleå. Mają około 4 tys. ton wyporności. Zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Naval Group, pierwszy w pełni wyposażona fregata może zostać dostarczona do Szwecji w 2030 roku.
Okręty FID są już używane przez francuską marynarkę wojenną, a także zostały zamówione przez Grecję. Okręty są opracowywane pod kątem wysokiego poziomu cyfryzacji i zaawansowanych zdolności obrony powietrznej i walki przeciw okrętom podwodnym.