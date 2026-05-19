Szwecja wybiera nowe fregaty

Ogłoszenie nowej umowy zostało przedstawione podczas konferencji prasowej na pokładzie szwedzkiej korwety Visby w Skeppsbron w Sztokholmie przez premiera Ulfa Kristerssona i ministra obrony Påla Jonsona. Na wybór francuskiej oferty wpłynęła szybkość dostawy, dojrzałość techniczna, podział kosztów z Francją i Grecją oraz zapowiadany system obrony powietrznej. Jej wartość wynosi 4 mld dolarów.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zasugerował, że wybór Szwedów powiązany jest poniekąd z wcześniejszym wyborze przez Francuzów szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania i dozoru powietrznego GlobalEye.

- Szwecja wybrała fregatę FDI Naval Group, aby zmodernizować swoją marynarkę wojenną. Dziękuję Szwecji i doceniam to zaufanie, jakie okazano Francji. Po decyzji Francji o wyposażeniu się w GlobalEye od Saaba w celu odnowienia swojej floty samolotów rozpoznania radarowego (AWACS) jest to strategiczna decyzja o wielkim znaczeniu, która odzwierciedla wzajemne zaufanie między naszymi dwoma krajami - napisał na X Emmanuel Macron.

Wyposażenie nowych okrętów

Szwedzi chcą wykorzystywać nowe fregaty jako okręty obrony wybrzeża, które ma mieć silną obronę powietrzną. Pål Jonson wskazał, że nowe fregaty mają zostać wyposażone w system obrony ASTER 30 do zestrzeliwania pocisków balistycznych i system obrony powietrznej średniego zasięgu CAMM -ER, które mają ochraniać przed pociskami manewrującymi i samolotami.

Pål Jonson stwierdził również, że szwedzki rząd chce, aby fregaty były wyposażone w krajowe systemy przemysłu obronnego, w tym przeciwokrętowe pociski Saaba RBS 15, radar G1X i model stacji uzbrojenia Trackfire, a także działka BAE Systems Bofors kalibru 57 i 40 mm.

Fregaty FDI (Frégate de Défense et d'Intervention), na których oparta będzie klasa Luleå. Mają około 4 tys. ton wyporności. Zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Naval Group, pierwszy w pełni wyposażona fregata może zostać dostarczona do Szwecji w 2030 roku.

Okręty FID są już używane przez francuską marynarkę wojenną, a także zostały zamówione przez Grecję. Okręty są opracowywane pod kątem wysokiego poziomu cyfryzacji i zaawansowanych zdolności obrony powietrznej i walki przeciw okrętom podwodnym.