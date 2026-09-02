Podczas nagrywania programu w zakładach Ural Civil Aviation Works (UZGA) w Jekaterynburgu w kadrze pojawiły się elementy samolotów wojskowych. Fragment hali produkcyjnej został wprawdzie zamazany, jednak na nagraniu nadal można dostrzec co najmniej dwa, a być może trzy kadłuby samolotu szkolno-treningowego UTS-800.

Chcieli ukryć UTS-800

Nagranie powstało podczas przygotowywania materiału poświęconego lekkiej maszynie wielozadaniowej LMS-901 Bajkał. Autorzy programu zamazali część hali, gdzie znajdowały się wojskowe konstrukcje, ale przegrali z czujnością jednego z użytkowników X, który podzielił się swoją obserwacją w sieci.

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Będzie szkolił kolejne pokolenia pilotów

UTS-800 to rosyjski dwumiejscowy samolot napędzany turbośmigłowym silnikiem VK-800SP, przeznaczony do szkolenia pilotów w zakresie podstaw pilotażu, nawigacji oraz wykonywania figur akrobacyjnych. Maszyna została opracowana przez UZGA i ma zastąpić wykorzystywane w Rosji samoloty szkolne L-39.

Pierwszy prototyp UTS-800 został zaprezentowany w 2021 roku, a jego pierwszy lot odbył się w 2023 roku. Konstrukcja jest obecnie rozwijana z myślą o wprowadzeniu jej do rosyjskiego systemu szkolenia wojskowych pilotów, ale jak dotąd niewiele więcej wiadomo na jej temat.

Nic więc dziwnego, że nagranie z zakładów UZGA wzbudziło tak duże zainteresowanie, chociaż nie pozwala określić, na jakim etapie produkcji znajdują się widoczne kadłuby ani czy są to maszyny przeznaczone do służby, czy egzemplarze wykorzystywane podczas dalszych prób.



