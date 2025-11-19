Najlepiej ten fakt obrazuje najnowszy wypadek, który miał miejsce w przygranicznej wiosce Grafiwka w obwodzie biełgorodzkim. Spadła tam rosyjska bomba lotnicza, uszkadzając kilkadziesiąt budynków cywilnych. Ten incydent to nie wyjątek, lecz część alarmującej serii błędów rosyjskiego lotnictwa, które coraz częściej obraca się przeciwko własnym obywatelom.

Na podstawie doniesień medialnych, przechwyconych dokumentów i najnowszych danych z niezależnych źródeł, takich jak grupa Astra, przedstawiamy kulisy zdarzenia oraz skalę problemu, która w 2025 roku osiągnęła bezprecedensowy poziom. Incydent w Grafiwce spowodował poważne zniszczenia. Uszkodzono trzy placówki socjalne, osiem budynków mieszkalnych oraz 33 prywatne domy. Chociaż obyło się bez ofiar śmiertelnych, to jednak wywołało to falę paniki wśród mieszkańców.

Rosyjska armia bombarduje własne terytorium

Gubernator obwodu Wiaczesław Gładkow początkowo zataił informację, co zbiegło się z ukraińskim atakiem dronowym na pobliską zaporę wodną, służąc jako pretekst do ukrycia błędu własnych sił. Lokalne nagrania pokazują kratery, pożary i powybijane szyby, a mieszkańcy donoszą o wstrząsach i odłamkach. Bomba, prawdopodobnie FAB z modułem UMPK, spadła z powodu awarii mechanizmu rozkładania skrzydeł, co jest częstym problemem w pośpiesznie produkowanej rosyjskiej amunicji. Ukraińskie systemy zakłócające dodatkowo obniżają celność tych pocisków o ponad 100 metrów, zmuszając rosyjskie bombowce do lotów blisko granicy.

Według grupy Astra, od stycznia 2025 roku rosyjskie samoloty przypadkowo zrzuciły co najmniej 130 bomb lotniczych na terytorium Rosji i okupowane obszary Ukrainy, w tym ponad 120 bomb FAB oraz siedem UMPB, plus trzy rakiety. Najwięcej incydentów, co najmniej 39, odnotowano w obwodzie biełgorodzkim, skąd operuje większość rosyjskich bombowców. W lipcu zarejestrowano pięć nowych przypadków, w tym FAB-250 na ulicy Pobedy w Bogdanówce i FAB-500 blisko budynku mieszkalnego w Berszakowie.

W 2025 roku, Rosjanie zrzucili na własne miasta 130 bomb

Eksperci wskazują na "chałupniczą" konstrukcję modułów naprowadzających, błędy ludzkie i presję produkcyjną jako główne przyczyny. Według danych, połowa masy tych bomb to trotyl, co czyni je zabójczymi nawet przy niecelnym trafieniu. Najnowsze dane z listopada 2025 roku pogłębiają skalę problemu. Zaledwie przedwczoraj, 17 listopada, bomba FAB-250 spadła na budynek szkoły we wsi Bykówka, powodując ewakuację i uszkodzenia, bez detonacji, ale z poważnym ryzykiem dla cywilów.

To już 130. taki incydent w tym roku, z porównaniem do 165 w całym 2024. Ukraiński wywiad GUR opublikował przechwycone rozmowy mieszkanek regionu, opisujące osiem bomb w 11 dni, co podkreśla frustrację i ironię. Rosyjskie lotnictwo bombarduje ukraińskie cele, ale błędy techniczne obracają się przeciwko Rosjanom w przygranicznych wsiach. Władze Kremla bagatelizują te wypadki, obwiniając Ukrainę, lecz niezależne media jak Astra opierają się na świadkach i oficjalnych źródłach, ujawniając ukrywane szkody.

Eksperci z serwisu Defence Express tłumaczą, że katastrofa w Grafiwce i incydent w Bykówce to symptomy systemowych słabości rosyjskiej machiny wojennej, gdzie pośpiech i wady techniczne kosztują własnych obywateli zdrowie i mienie. Z ponad 500 przypadków od początku inwazji, pytanie brzmi: ile jeszcze "przypadkowych" bomb spadnie na rosyjskie głowy, zanim dojdzie do tragedii z ofiarami śmiertelnymi na dużą skalę? Wojna trwa, a jej koszty dla agresora rosną, podkopując morale i zaufanie w przygranicznych regionach.

