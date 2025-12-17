Jak pokazują najnowsze dane, koszt prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie jest dziś gigantyczny - Rosja wydaje średnio 1,32 biliona rubli miesięcznie (ok. 16,6 mld dolarów), co daje 43,4 miliarda dziennie lub 1,9 miliarda rubli na godzinę.

Dla porównania, w tym samym czasie rosyjskie władze przeznaczają na szkolnictwo wyższe i ochronę zdrowia ułamki tej kwoty. Ukraiński wywiad szacuje, że łączny koszt wojny dla rosyjskich podatników osiągnął już 42,3 biliona rubli, czyli około 542 miliardy dolarów.

Wojna zamiast rozwoju i zdrowia obywateli

To równowartość 24 rocznych budżetów całego systemu edukacji wyższej w Rosji, 22 lat wydatków na ochronę zdrowia lub prawie 80 rocznych budżetów takich dużych regionów, jak obwód swierdłowski (530 mld rubli) czy Kraj Krasnodarski (600 mld rubli). Mówiąc krótko, konflikt pochłania tyle pieniędzy, ile państwo wydałoby przez całe pokolenie na zdrowie i naukę swoich obywateli.

Czarna dziura Kremla

Mimo nieustannej rozbudowy i zwiększania mocy produkcyjnych fabryk zbrojeniowych, rosyjski kompleks wojskowo-przemysłowy pozostaje strukturalnie podobny do sowieckiego - coraz bardziej przypomina dziurę bez dna, pochłaniając kolejne zasoby, ale nie przynosząc gospodarczego zwrotu czy innowacji.

Rosyjska gospodarka nie rozwija się dziś według logiki modernizacji, lecz według logiki przetrwania wojennego budżetu

Kreml finansuje wojnę kosztem przyszłości, przekierowując 44 proc. wszystkich wpływów podatkowych i 39 proc. całkowitych wydatków państwa na działania militarne. Eksperci ostrzegają, że ten model prowadzi do głębokiej deformacji struktury gospodarki. Cywilne inwestycje są wypierane przez wydatki wojskowe, ograniczany jest rozwój technologiczny, a rosyjskie społeczeństwo płaci za zbrojenia stagnacją i recesją.

