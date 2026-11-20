W skrócie Ukraińskie kanały monitorujące przekazały doniesienia o rakiecie, która podczas ataku na Ukrainę miała pojawić się w polskiej przestrzeni powietrznej w rejonie Cieszanowa.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził incydenty związane z rakietami typu Ch-101 oraz dronem odrzutowym, które pojawiły się w pobliżu polskiej granicy.

W związku z zagrożeniem Polska podniosła gotowość obrony powietrznej, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenia dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego.

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Podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę 20 listopada jeden z pocisków miał znaleźć się także po polskiej stronie granicy. Taką informację podały ukraińskie kanały monitorujące, na które powołuje się serwis Militarnyi.com. Według ich doniesień obiekt był widziany w rejonie Cieszanowa na Podkarpaciu, po czym zniknął z radarów. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził doniesienia. Ale to nie tylko rakieta.

Pocisk miał zniknąć z radarów w rejonie Cieszanowa

Jak przekazał Militarnyi.com, początkowo rakiety użyte podczas rosyjskiego uderzenia były wykrywane nad obwodem lwowskim w zachodniej Ukrainie. Później jeden z obiektów miał pojawić się na radarach w pobliżu Cieszanowa, w województwie podkarpackim. Następnie ślad miał się urwać.

Informację o możliwym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej podał zasób monitorujący eRadar. To właśnie na jego wskazania powołuje się ukraiński serwis. Trzeba jednak podkreślić, że na tym etapie są to doniesienia kanałów monitorujących, a nie potwierdzony komunikat polskich władz czy wojska. Nie wiadomo również, jaki dokładnie pocisk miał pojawić się w pobliżu Cieszanowa.

Oficjalne stanowisko. To Ch-101, ale nie tylko

Możemy powiedzieć , że pod Biłgorajem była to rakieta Ch-101, w drugim przypadku też możemy mówić najpewniej o rakiecie, w trzecim o dronie odrzutowym.

Więcej informacji będziemy mogli przekazakać wkrótce.

Ch-101 to pocisk o dużym zasięgu

Ch-101 to jedna z broni wykorzystywanych przez rosyjskie lotnictwo strategiczne. Pocisk ma 7,45 m długości i waży około 2,4 tony. Jego napęd stanowi silnik turboodrzutowy, podobny pod względem zasady działania do jednostek stosowanych w samolotach odrzutowych.

Ch-101 Vslv/domena publiczna Wikimedia Commons

Ch-101 może pokonać około 3500 km, a jego prędkość przelotowa wynosi około 700-720 km/h. Co istotne, nie musi lecieć wysoko. Według dostępnych danych może poruszać się zaledwie 30-70 m nad ziemią. Do nawigacji wykorzystuje między innymi dane o ukształtowaniu terenu i systemy satelitarne. Dzięki temu może korygować trasę i omijać część przeszkód. Pociski tego typu mogą być przenoszone przez bombowce Tu-95MS i Tu-160.

Polska podniosła gotowość obrony powietrznej

Polska już w nocy podniosła gotowość obrony powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

O godzinie 6:33 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego przed zagrożeniem z powietrza. Zalecono im znalezienie bezpiecznego miejsca, stosowanie się do poleceń służb i oczekiwanie na kolejne komunikaty. Dwie minuty później w Lublinie miały rozbrzmieć syreny alarmowe.

Podobny incydent wydarzył się latem

Militarnyi.com przypomina też o zdarzeniu z nocy 30 lipca 2026 roku. Wówczas podczas zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę pocisk manewrujący Ch-101 (X-101) miał wlecieć do Polski, przelecieć niemal 100 kilometrów i spaść na terenie województwa lubelskiego.



