W skrócie Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 naruszył polską przestrzeń powietrzną, spadając w okolicach Biłgoraja podczas nocnego ataku na Ukrainę.

Ch-101 to pocisk powietrze-ziemia o zasięgu do 3500 km, zaprojektowany z myślą o utrudnionej wykrywalności przez radary dzięki specyficznemu kształtowi kadłuba.

System naprowadzania pocisku łączy nawigację bezwładnościową i satelitarną z analizą profilu terenu oraz układem optoelektronicznym korygującym lot w końcowej fazie.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 przekroczył polską granicę podczas nocnego ataku na Ukrainę. Jeden z obiektów spadł w okolicach Nowego Lipowca w powiecie biłgorajskim. Wcześniej jego szczątki znaleziono w pobliżu Chmielka, gdzie obiekt cały czas płonął, utrudniając pracę służbom. Teraz wiadomo już więcej o rodzaju wykorzystanej broni. To pocisk dalekiego zasięgu, który rosyjskie lotnictwo wykorzystuje do atakowania celów na dużych odległościach.

Rosyjski Ch-101 przekroczył polską granicę. Co to za pocisk?

Informację o identyfikacji obiektu przekazał wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak wyjaśnił, podczas nocnego ataku na Ukrainę rosyjskie lotnictwo dalekiego zasięgu wykorzystywało między innymi pociski Ch-101 i Kindżał, a także drony.

Konferencja szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Ireneusza Nowaka nt. naruszenia przestrzeni powietrznej w Polsce Marysia Zawada Reporter

- W tym ostatnim przypadku możemy powiedzieć najwięcej. Najpewniej była to rakieta Ch-101. W drugim przypadku też można mówić o rakiecie, w pierwszym najprawdopodobniej był to dron odrzutowy - przekazał szef MON, odnosząc się do trzech miejsc, w których pracowały polskie służby.

Ch-101 to rosyjski pocisk manewrujący klasy powietrze-ziemia. Oznacza to, że jest wystrzeliwany z samolotu, a następnie samodzielnie leci w kierunku wyznaczonego celu. Jego konstrukcję opracowano z myślą o ograniczeniu wykrywalności przez radary. Istnieje również wersja Ch-102, przystosowana do przenoszenia głowicy jądrowej.

Ch-101 to spora konstrukcja. Jakie ma możliwości ta rakieta?

Pocisk ma 7,45 m długości, waży około 2,4 tony i został zaprojektowany z myślą o atakowaniu celów oddalonych nawet o 3500 km. Jest pociskiem manewrującym, co oznacza, że po wystrzeleniu z samolotu nie leci po prostej trajektorii jak klasyczna rakieta balistyczna. Może samodzielnie zmieniać kierunek lotu i dostosowywać trasę do ukształtowania terenu.

Jedną z cech tej konstrukcji jest ograniczona wykrywalność przez radary. Rosyjscy projektanci zastosowali w tym celu między innymi spłaszczony przekrój kadłuba i odpowiednio ukształtowane powierzchnie boczne. Według dostępnych informacji skuteczna powierzchnia odbicia radarowego wynosi około 0,01 mkw. Nie oznacza to jednak, że pocisk jest niewidzialny dla radarów. Chodzi o utrudnienie jego wykrycia i śledzenia.

Ciekawie rozwiązano również konstrukcję skrzydeł. Przed odpaleniem są one złożone wzdłuż dolnej części kadłuba. Rozkładają się dopiero po starcie, zapewniając pociskowi siłę nośną potrzebną do długotrwałego lotu. Za napęd odpowiada silnik turboodrzutowy TRDD-50A, należący do rodziny jednostek TRDD-50. Co ciekawe, silnik jest umieszczony w tylnej części kadłuba i wysuwa się w dół tuż przed odpaleniem.

Przed odpaleniem Ch-101 jego skrzydła są złożone wzdłuż dolnej części kadłuba. Rozkładają się dopiero po starcie, zapewniając pociskowi siłę nośną potrzebną do długotrwałego lotu. Vslv/domena publiczna Wikimedia Commons

Prędkość maksymalna Ch-101 jest szacowana na 900-972 km/h. Podczas przelotu pocisk porusza się wolniej, z prędkością około 684-720 km/h. Takie wartości oznaczają, że nie jest to broń hipersoniczna. Jego główną zaletą pozostaje duży zasięg oraz możliwość samodzielnego pokonywania skomplikowanej trasy.

Istotną rolę odgrywa system nawigacji. Ch-101 łączy kilka metod ustalania położenia. Wykorzystuje nawigację bezwładnościową, która pozwala obliczać pozycję na podstawie ruchu pocisku, oraz odbiornik nawigacji satelitarnej SN-99. Do tego dochodzi system śledzenia profilu terenu, współpracujący z radiowysokościomierzem. Pocisk ma również układ optoelektroniczny Otblesk-U, który w końcowej fazie lotu porównuje obraz obserwowanego obszaru z wcześniej zapisanymi zdjęciami. Dzięki temu może korygować tor lotu i precyzyjniej dotrzeć do wyznaczonego celu.

Ch-101 przenosi konwencjonalną głowicę bojową o masie około 400 kg. Podawane informacje o jej budowie nie są jednak jednoznaczne. Niektóre publikacje sugerują, że może składać się z dwóch części, z których jedna jest zdolna do rażenia innego celu. Według dostępnych szacunków celność pocisku wynosi od kilku do kilkunastu metrów. Źródła rosyjskie podają błąd rzędu 5-6 m, natomiast zachodnie opracowania wskazują na 10-20 m.

Pociski Ch-101 przenoszą rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95MS i Tu-160. Pierwszy z tych samolotów może zabierać osiem takich rakiet na zewnętrznych podwieszeniach pod skrzydłami. Znacznie większe możliwości ma Tu-160, który dzięki obrotowym wyrzutniom umieszczonym w dwóch wewnętrznych komorach bombowych może przenosić łącznie 12 pocisków.



