Rosyjski Mi-24 zestrzelony w Mali. Rebelianci ogłaszają sukces

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Rosyjski Korpus Afrykański, który po Grupie Wagnera odpowiada za wojskowe wsparcie władz Mali, mógł ponownie ponieść dotkliwe straty. Tuarescy rebelianci twierdzą, że podczas najnowszej ofensywy zestrzelili śmigłowiec szturmowy Mi-24P i zadali ciężkie ciosy rosyjsko-malijskim siłom. Choć doniesienia nie zostały jeszcze niezależnie potwierdzone, wpisują się w serię coraz większych problemów Moskwy z utrzymaniem wpływów w ogarniętym konfliktem kraju.

Śmigłowiec bojowy Mi-24 Hind
Śmigłowiec bojowy Mi-24 HindIgor DvurekovWikimedia Commons

25 kwietnia siły Narodowego Ruchu Wyzwolenia Azawadu oraz organizacji Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin przeprowadziły szeroko zakrojoną ofensywę, obejmujące zarówno północne miasta Mali, w tym Kidal, Gao i Sévaré, jak i rejon strategicznej bazy wojskowej w Kati pod Bamako. Skala walk okazała się największa od ponad dekady, czyli wydarzeń z 2012 roku, kiedy rebelia Tuaregów przerodziła się w pełnoskalowy konflikt wewnętrzny.

Rebelianci obijają Rosję w Mali

W efekcie rosyjski Korpus Afrykański poniósł poważne straty (w tym śmigłowca Mi-8AMTSh albo jak twierdzi część źródeł Mi-35, czyli zmodernizowanej wersji Mi-24) i zmuszony został do wycofania się z kluczowej bazy w mieście Kidal. Przypomnijmy tu, że przejął on rolę Grupy Wagnera po jej rozwiązaniu i obecnie działa pod nadzorem rosyjskiego Ministerstwa Obrony - formacja odpowiada za wsparcie wojskowe malijskiej junty od czasu wycofania wojsk francuskich z kraju w 2022 roku.

Kolejne poważne straty, w tym Mi-24

I wygląda na to, że Moskwa musi zaakceptować kolejne dotkliwe straty sprzętowe, bo FLA oraz sprzymierzona z nim islamistyczna organizacja Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) przeprowadziły wspólnie kolejną dużą ofensywę. Bojownicy twierdzą, że podczas walk w północnym Mali zestrzelili m.in. śmigłowiec szturmowy Mi-24P należący do rosyjskiego korpusu.

Do ataku miało dojść w pobliżu miasta Gao podczas starcia z rosyjsko-malijskim konwojem wojskowym - rebelianci utrzymują, że śmigłowiec został trafiony w trakcie walk, a wycofujące się siły rosyjskie poniosły znaczne straty.

Doniesienia nie zostały potwierdzone przez Moskwę czy władze w Bamako, ale jeżeli okażą się prawdziwe, będzie to kolejna utrata śmigłowca z rodziny Mi-24 przez rosyjskie siły. Bo warto pamiętać, że tego typu maszyny należą do sprzętu szczególnie narażonego na ostrzał również od początku wojny w Ukrainie, a teraz coraz częściej stają się celem ataków również w Afryce.

Polski analityk OSINT Paweł Wójcik przekazał w mediach społecznościowych, że po najnowszych walkach na pustyni odnaleziono kolejne porzucone rosyjskie pojazdy i wyposażenie wojskowe. Jego zdaniem dostępne materiały sugerują, że skala strat Moskwy faktycznie mogła być znacząca, choć ostateczna ocena będzie możliwa dopiero po pojawieniu się niezależnych potwierdzeń.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki


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