25 kwietnia siły Narodowego Ruchu Wyzwolenia Azawadu oraz organizacji Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin przeprowadziły szeroko zakrojoną ofensywę, obejmujące zarówno północne miasta Mali, w tym Kidal, Gao i Sévaré, jak i rejon strategicznej bazy wojskowej w Kati pod Bamako. Skala walk okazała się największa od ponad dekady, czyli wydarzeń z 2012 roku, kiedy rebelia Tuaregów przerodziła się w pełnoskalowy konflikt wewnętrzny.

Rebelianci obijają Rosję w Mali

W efekcie rosyjski Korpus Afrykański poniósł poważne straty (w tym śmigłowca Mi-8AMTSh albo jak twierdzi część źródeł Mi-35, czyli zmodernizowanej wersji Mi-24) i zmuszony został do wycofania się z kluczowej bazy w mieście Kidal. Przypomnijmy tu, że przejął on rolę Grupy Wagnera po jej rozwiązaniu i obecnie działa pod nadzorem rosyjskiego Ministerstwa Obrony - formacja odpowiada za wsparcie wojskowe malijskiej junty od czasu wycofania wojsk francuskich z kraju w 2022 roku.

Rozwiń

Kolejne poważne straty, w tym Mi-24

I wygląda na to, że Moskwa musi zaakceptować kolejne dotkliwe straty sprzętowe, bo FLA oraz sprzymierzona z nim islamistyczna organizacja Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) przeprowadziły wspólnie kolejną dużą ofensywę. Bojownicy twierdzą, że podczas walk w północnym Mali zestrzelili m.in. śmigłowiec szturmowy Mi-24P należący do rosyjskiego korpusu.

Do ataku miało dojść w pobliżu miasta Gao podczas starcia z rosyjsko-malijskim konwojem wojskowym - rebelianci utrzymują, że śmigłowiec został trafiony w trakcie walk, a wycofujące się siły rosyjskie poniosły znaczne straty.

Rozwiń

Doniesienia nie zostały potwierdzone przez Moskwę czy władze w Bamako, ale jeżeli okażą się prawdziwe, będzie to kolejna utrata śmigłowca z rodziny Mi-24 przez rosyjskie siły. Bo warto pamiętać, że tego typu maszyny należą do sprzętu szczególnie narażonego na ostrzał również od początku wojny w Ukrainie, a teraz coraz częściej stają się celem ataków również w Afryce.

Polski analityk OSINT Paweł Wójcik przekazał w mediach społecznościowych, że po najnowszych walkach na pustyni odnaleziono kolejne porzucone rosyjskie pojazdy i wyposażenie wojskowe. Jego zdaniem dostępne materiały sugerują, że skala strat Moskwy faktycznie mogła być znacząca, choć ostateczna ocena będzie możliwa dopiero po pojawieniu się niezależnych potwierdzeń.



