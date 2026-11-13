Niedawno Ukraińcy pochwalili się w sieci zestrzeleniem odrzutowego rosyjskiego drona typu Shahed za pomocą przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego (MANPADS). W operacji w obwodzie mikołajowskim uczestniczyła grupa operatorów dronów przechwytujących "Monaco" należąca do 208. Chersońskiej Brygady Rakietowej, która wyjaśniała przy okazji, że zwalczanie bezzałogowców coraz częściej wymaga kilku metod jednocześnie.

Wycelował z ramienia i Banderol spadł z nieba

Również takich, które mogą wydawać się przestarzałe w zestawieniu z nowoczesnymi technologiami (np. bezzałogowymi), jak choćby ręczne wyrzutnie rakietowe rażące cele lekkimi pociskami przeciwlotniczymi. Od początku rosyjskiej inwazji wielokrotnie mogliśmy zresztą przekonać się o ogromnym znaczeniu tych ostatnich w zwalczaniu wzrokowo obserwowanych celów powietrznych. Wystarczy tylko spojrzeć na polskie Pioruny i amerykańskie Stingery, z których korzysta Ukraina.

Dziś dostajemy jeszcze bardziej imponujący przykład ich wykorzystania, bo ukraiński żołnierz zestrzelił w taki sposób rosyjską nowość, czyli pocisk manewrujący S8000 Banderol. Nagranie z przechwycenia opublikowała 138. Brygada Sił Zbrojnych Ukrainy, widać na nim żołnierza odpalającego pocisk z ręcznego zestawu przeciwlotniczego w kierunku nadlatującego celu.

Kolejny wrogi cel zniszczony! Żołnierze jednego z pododdziałów brygady skutecznie zniszczyli rosyjski bezzałogowiec typu Banderol. Każdy zniszczony cel to kolejny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa ukraińskim miastom. Każdego dnia bronimy przestrzeni powietrznej Ukrainy

Groźna rosyjska nowość pokonana

S8000 Banderol to rosyjski pocisk manewrujący napędzany chińskim silnikiem turboodrzutowym Swiwin, opracowany przez firmę Kronsztad. Ma około 5 metrów długości, rozpiętość skrzydeł wynoszącą 2,2 metra i średnicę kadłuba około 30 centymetrów. Według danych ukraińskiego wywiadu pocisk osiąga prędkość maksymalną 620-650 km/h i prędkość przelotową 520-560 km/h. Zasięg szacowany jest na około 500 km, choć w niektórych ocenach pojawiają się wartości 350-400 km.

Banderol może przenosić głowicę bojową o masie około 150 kg, zawierającą 49,5 kg materiału wybuchowego. Pocisk został pierwotnie przystosowany do odpalania z rosyjskiego bezzałogowca rozpoznawczo-uderzeniowego Orion. Rozważana jest również jego integracja ze śmigłowcami szturmowymi Mi-28N. Ze względu na konstrukcję i napęd jest klasyfikowany jako pocisk manewrujący, choć w doniesieniach bywa określany także mianem drona rakietowego.

Analiza przeprowadzona przez ukraiński wywiad wojskowy wykazała, że w pocisku zastosowano liczne zagraniczne podzespoły, mimo sankcji nałożonych na Rosję. Zidentyfikowano między innymi japońskie baterie Murata Manufacturing i fototranzystor Toshiby, australijski moduł telemetrii RFDesign, południowokoreański serwonapęd Dynamixel oraz mikrokontroler szwajcarskiej firmy STMicroelectronics. Obecność tych komponentów wskazuje, że rosyjski przemysł zbrojeniowy nadal korzysta z zagranicznych technologii, pozyskiwanych również za pośrednictwem pośredników.



