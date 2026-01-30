Brytyjskie media ujawniły niepokojący incydent u wybrzeży Wielkiej Brytanii. Rosyjski statek towarowy "Sinegorsk" przez około 14 godzin stał na kotwicy w Kanale Bristolskim, mniej niż kilometr od pięciu transatlantyckich kabli światłowodowych. To właśnie nimi przesyłane są ogromne ilości danych między Wielką Brytanią, Europą Zachodnią, Kanadą i Stanami Zjednoczonymi.

Jednostka pojawiła się na miejscu późnym wieczorem i pozostawała tam do następnego dnia. Dopiero po wysłaniu śmigłowca uderzeniowego Wildcat z bazy Yeovilton rosyjski statek opuścił brytyjskie wody. Nie odnotowano sabotażu, ale sam fakt "krążenia" w tak newralgicznym miejscu wzbudził poważne obawy.

Rozwiń

Podmorskie kable, czyli niewidzialny kręgosłup cywilizacji

Miejsce postoju Sinegorska nie było przypadkowe. W pobliżu przebiegają m.in. elementy sieci TGN Atlantic, liczącej 13 tys. kilometrów i łączącej Wielką Brytanię z Nowym Jorkiem, oraz kable EXA Express i VSNL Western Europe. To infrastruktura o strategicznym znaczeniu, a jej uszkodzenie mogłoby sparaliżować komunikację finansową, wojskową i cywilną.

Eksperci od miesięcy alarmują, że Rosja interesuje się nie tylko potencjalnym sabotażem, ale także mapowaniem i podsłuchem podmorskich połączeń. Brytyjskie władze wprost przyznają, że monitorowanie takich zagrożeń stało się jednym z priorytetów marynarki wojennej.

Rozwiń

Myśliwce NATO w akcji

Równolegle do wydarzeń na Atlantyku, napięcie rośnie także nad Bałtykiem. Pod koniec stycznia hiszpańskie myśliwce EF-18M przechwyciły rosyjskie samoloty bojowe zbliżające się do przestrzeni powietrznej NATO. Maszyny wystartowały z litewskiej bazy Šiauliai, gdzie Hiszpania bierze udział w misji Baltic Air Policing.

Przechwycone Su-30SM należące do lotnictwa morskiego Rosji były uzbrojone w pociski powietrze-powietrze oraz amunicję kasetową. Eksperci podkreślają, że choć loty odbywały się w przestrzeni międzynarodowej, ich charakter jasno wskazywał na demonstrację gotowości bojowej.

Dlaczego NATO reaguje tak stanowczo?

Litwa, Łotwa i Estonia nie posiadają własnych myśliwców, dlatego ich przestrzeń powietrzna jest chroniona przez sojuszników. Rosyjskie samoloty często latają bez aktywnych transponderów i planów lotu, co wymusza natychmiastową reakcję NATO.

Zarówno na morzu, jak i w powietrzu, działania Rosji mają wspólny mianownik: testowanie czujności, zbieranie danych i wywieranie presji psychologicznej. Na szczęście NATO odpowiada coraz bardziej stanowczo - zwiększona obecność wojskowa i szybkie reakcje to jasny sygnał, że infrastruktura krytyczna i granice sojuszu nie są pozostawione bez ochrony.

Niezwykła wystawa olbrzymich owadów. Niektóre eksponaty ważą ponad tonę Interia pl © 2026 Associated Press