Rosyjski Su-57 w nowym wydaniu. Będzie kontrą na polskie F-35?

Su-57 na nowych zdjęciach. Uwagę przykuwa jeden szczegół

Nowe zdjęcia Su-57 pokazują maszynę podczas kołowania na jednym z lotnisk. Od razu można zauważyć charakterystyczną kabinę, świadczącą, że to wersja dwumiejscowa o oznaczeniu D. Jest to najnowsza odmiana najpotężniejszego myśliwca Rosjan.

Po raz pierwszy o Su-57D usłyszeliśmy w maju tego roku, gdy Rostiech - główny państwowy koncern zbrojeniowy w Rosji - opublikował zdjęcia z pierwszych testów tej maszyny. Nieoczekiwane ukazanie nowej wersji Su-57 wzbudziły wielkie zainteresowanie ekspertów i miłośników militariów. Największym pytaniem było, dlaczego w ogóle Rosjanie opracowali dwumiejscowego Su-57.

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Dwumiejscowy Su-57 ma być podniebnym centrum sterowania dronami jak F-35

W rozmowie z rosyjską agencją TASS pilot testowy tej maszyny zdradził, że ma służyć za podniebne centrum dowodzenia. Tym samym Su-57D ma być zdolny do kierowania walką w czasie rzeczywistym i koordynowania działań innych maszyn, w tym dronów.

Według Rosjan Su-57 ma być rozwiniętą maszyną sieciocentryczną. Już wcześniej deklarowali, że Su-57 może mieć takie zdolności, np. zbierając i dystrybuując informacje na polu walki pomiędzy różnymi systemami armii np. stanowiskami przeciwlotniczymi czy innymi myśliwcami. Tym samym upodobniłby się do F-35, który też jest przygotowywany do kooperowania z dronami. Jednak zdolności elektroniczne F-35 dalej górują nad tymi z Su-57.

Rosyjski myśliwiec 5. generacji

Su-57 jest największym samolotem 5. generacji. Ma rozpiętość skrzydeł około 14,1 m ( F-22 ma 13,6 m a F-35A - 10,6 m). Su-57 ma masę własną 18 tys. kilogramów i maksymalną masę startową 35 tys. kilogramów. Napędzany jest dwoma silnikami turboodrzutowymi Saturn AL-41F1, które zapewniają mu maksymalną prędkość około 2 Ma przy uruchomieniu dopalaczy i może lecieć na pułapie 18 kilometrów.

Su-57 posiada dwie duże centralne komory uzbrojenia, rozmieszczone między silnikami, z których każda ma około 4,4 metra długości i 0,9 metra szerokości, a także dwie mniejsze boczne komory do szybkiego wystrzeliwania w pobliżu nasad skrzydeł. Łącznie w wewnętrznych i zewnętrznych punktach podwieszeń może przenosić do 12 rodzajów uzbrojenia. Su-57 został zaprojektowany w konstrukcji twardego stealth, czyli obniżonej wykrywalności przez radary.