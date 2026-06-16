Wygląda na to, że wczorajszy dzień zapisze się w historii jako "dzień spadających bombowców", bo najpierw dowiedzieliśmy się o wypadku z udziałem B-52 należącego do Sił Powietrznych USA, który rozbił się w Kalifornii, a teraz docierają do nas wieści o podobnej stracie Moskwy. Bombowiec dalekiego zasięgu Tu-22M3 rozbił się w obwodzie irkuckim na Syberii podczas zaplanowanego lotu szkoleniowego na skutek awarii technicznej.

Samolot rozbił się w pobliżu rzeki Angary, poza obszarem zabudowanym, a nad miejscem katastrofy uniósł się gęsty słup dymu. Na pokładzie znajdowały się cztery osoby: dowódca, drugi pilot, nawigator oraz operator systemów pokładowych, a doniesienia medialne wskazują, że zdołali opuścić maszynę przed jej upadkiem i wszyscy przeżyli zdarzenie. Świadkowie relacjonowali, że widzieli płonący samolot oraz spadochrony opadające w kierunku ziemi.

Rozwiń

Rosja straciła kluczowy bombowiec

Według lokalnych źródeł samolot mógł należeć do jednostki stacjonującej w bazie lotniczej Biełaja, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy. Instalacja ta jest jednym z ważniejszych punktów rozmieszczenia rosyjskiego lotnictwa bombowego - ważny jest dla niego i sam Tu-22M3, bo samoloty te odgrywają istotną rolę w rosyjskich działaniach przeciwko celom w Ukrainie, przenosząc pociski manewrujące, w tym Ch-22 i Ch-32.

Co ciekawe, katastrofa w obwodzie irkuckim jest kolejnym incydentem z udziałem tego typu maszyn w ostatnich latach. W tym samym regionie odnotowano już wcześniejsze wypadki, a część strat wynikała również z działań bojowych oraz ataków przeprowadzanych na rosyjskie bazy lotnicze. Tymczasem według analityków liczba sprawnych bombowców Tu-22M3 jest mocno ograniczona, więc utrata kolejnych egzemplarzy ma bezpośredni wpływ na zdolności operacyjne rosyjskiego lotnictwa.

Zobacz również: Militaria Niemcy zbudują dla Polski wozy wsparcia na bazie naszych czołgów K2PL Filip Mielczarek

Tu-22M3 - stary, ale wciąż potężny

Bo warto tu wyjaśnić, że Tu-22M3 to naddźwiękowy bombowiec zaprojektowany w czasach Związku Radzieckiego. Pierwszy lot odbył w 1977 roku, a do służby w zmodernizowanej wersji wszedł pod koniec lat 80. XX wieku. Ostatnie egzemplarze wyprodukowano w 1993 roku, co oznacza, że maszyny te nie są już wytwarzane, więc zastąpienie strat nie jest obecnie możliwe.

Tu-22M3 charakteryzuje się prędkością dochodzącą do 2,3 Mach (około 2400 km/h), co czyni go niezwykle trudnym celem do zestrzelenia, a do tego zasięg operacyjny wynoszący ok. 7000 km pozwala na przeprowadzanie ataków na cele znajdujące się w głębi terytorium wroga.

Może być uzbrojony w kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia oraz bomby o maksymalnej masie 24 000 kg (1 komora bombowa i 4 węzły do podwieszania uzbrojenia), a w jego ogonie - kierowane zdalnie ze stanowiska operatora uzbrojenia - znajduje się też 1 działko GSz-23.

"Lepsza jakość i nowe możliwości". Były pilot myśliwców o F-35 Polsat News