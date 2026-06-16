Rosyjski Tu-22M3 rozbił się w obwodzie irkuckim podczas lotu szkoleniowego
Rosyjskie Siły Powietrzno-Kosmiczne straciły bombowiec dalekiego zasięgu Tu-22M3, który rozbił się w obwodzie irkuckim na Syberii. Do katastrofy doszło w rejonie miasta Swirsk podczas zaplanowanego lotu szkoleniowego, według rosyjskiego ministerstwa obrony doszło do awarii technicznej (wstępnie wskazuje się usterkę silnika), gdy samolot podchodził do lądowania.
Wygląda na to, że wczorajszy dzień zapisze się w historii jako "dzień spadających bombowców", bo najpierw dowiedzieliśmy się o wypadku z udziałem B-52 należącego do Sił Powietrznych USA, który rozbił się w Kalifornii, a teraz docierają do nas wieści o podobnej stracie Moskwy. Bombowiec dalekiego zasięgu Tu-22M3 rozbił się w obwodzie irkuckim na Syberii podczas zaplanowanego lotu szkoleniowego na skutek awarii technicznej.
Samolot rozbił się w pobliżu rzeki Angary, poza obszarem zabudowanym, a nad miejscem katastrofy uniósł się gęsty słup dymu. Na pokładzie znajdowały się cztery osoby: dowódca, drugi pilot, nawigator oraz operator systemów pokładowych, a doniesienia medialne wskazują, że zdołali opuścić maszynę przed jej upadkiem i wszyscy przeżyli zdarzenie. Świadkowie relacjonowali, że widzieli płonący samolot oraz spadochrony opadające w kierunku ziemi.
Rosja straciła kluczowy bombowiec
Według lokalnych źródeł samolot mógł należeć do jednostki stacjonującej w bazie lotniczej Biełaja, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca katastrofy. Instalacja ta jest jednym z ważniejszych punktów rozmieszczenia rosyjskiego lotnictwa bombowego - ważny jest dla niego i sam Tu-22M3, bo samoloty te odgrywają istotną rolę w rosyjskich działaniach przeciwko celom w Ukrainie, przenosząc pociski manewrujące, w tym Ch-22 i Ch-32.
Co ciekawe, katastrofa w obwodzie irkuckim jest kolejnym incydentem z udziałem tego typu maszyn w ostatnich latach. W tym samym regionie odnotowano już wcześniejsze wypadki, a część strat wynikała również z działań bojowych oraz ataków przeprowadzanych na rosyjskie bazy lotnicze. Tymczasem według analityków liczba sprawnych bombowców Tu-22M3 jest mocno ograniczona, więc utrata kolejnych egzemplarzy ma bezpośredni wpływ na zdolności operacyjne rosyjskiego lotnictwa.
Tu-22M3 - stary, ale wciąż potężny
Bo warto tu wyjaśnić, że Tu-22M3 to naddźwiękowy bombowiec zaprojektowany w czasach Związku Radzieckiego. Pierwszy lot odbył w 1977 roku, a do służby w zmodernizowanej wersji wszedł pod koniec lat 80. XX wieku. Ostatnie egzemplarze wyprodukowano w 1993 roku, co oznacza, że maszyny te nie są już wytwarzane, więc zastąpienie strat nie jest obecnie możliwe.
Tu-22M3 charakteryzuje się prędkością dochodzącą do 2,3 Mach (około 2400 km/h), co czyni go niezwykle trudnym celem do zestrzelenia, a do tego zasięg operacyjny wynoszący ok. 7000 km pozwala na przeprowadzanie ataków na cele znajdujące się w głębi terytorium wroga.
Może być uzbrojony w kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia oraz bomby o maksymalnej masie 24 000 kg (1 komora bombowa i 4 węzły do podwieszania uzbrojenia), a w jego ogonie - kierowane zdalnie ze stanowiska operatora uzbrojenia - znajduje się też 1 działko GSz-23.