Ciężkie jednostki pancerne, jeszcze niedawno uważane za fundament ofensywnej wojny konwencjonalnej, tracą na znaczeniu w obliczu precyzyjnych systemów bezzałogowych. A przynajmniej tak sugeruje ostatnie osiągnięcie ukraińskiej brygady "Nemesis", która pochwaliła się, że ciężkie drony bombowe i systemy FPV, które precyzyjnie trafiały w opancerzone cele, pozwoliły im w półtora miesiąca zneutralizować 20 rosyjskich czołgów.

I to pomimo faktu, że Rosjanie od dłuższego czasu próbują zwiększać odporność maszyn na takie ataki, montując kratownice, siatki ochronne i pancerze klatkowe - ukraińscy operatorzy dronów bez większych trudności omijają jednak te przeszkody i docierają do wnętrza pojazdów, dopisując na swoje konta kolejne trafienia.

Rosja pod presją

Jak zauważają analitycy, zwiększona aktywność rosyjskich czołgów w tym sezonie sugeruje, że Moskwa zgromadziła rezerwy maszyn gotowych do walki. Jednocześnie zauważają jednak, że przemysł zbrojeniowy Rosji nie nadąża za potrzebami armii - szacuje się, że produkuje maksymalnie 400 nowych czołgów rocznie, a starsze magazynowane pojazdy zostały w dużej mierze zużyte.

Coraz częściej docierają do nas również informacje, że skuteczność ukraińskich operatorów dronów nie tylko spowalnia rosyjską ofensywę, ograniczając jej siłę ognia i manewrowość (od początku wojny jednostka "Nemesis" ma na koncie około 200 uszkodzonych lub zniszczonych czołgów), ale i zagraża produkcji. Bo bezzałogowce Kijowa latają coraz dalej, uderzając głęboko na terytorium Rosji i niszcząc kolejne zakłady chemiczne, fabryki, składy broni czy magazyny.

Ukraina będzie uczyć innych

I choć rosyjska artyleria nadal pozostaje symbolem siły ognia, doświadczenia zimowej kampanii 2025/2026 pokazują, że przyszłość walki może należeć do dronów i precyzyjnych ataków z powietrza. Wystarczy tylko wspomnieć, że kolejne kraje chcą uczyć się ich obsługi od Ukraińców - jak poinformował Der Spiegel, powołując się na przedstawicieli niemieckich sił zbrojnych, 13 lutego niemiecki minister obrony Boris Pistorius podpisał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim stosowną umowę.

Oznacza to, że ukraińscy żołnierze z doświadczeniem bojowym będą szkolić niemiecki personel wojskowy w zakresie obsługi dronów i ochrony przed atakami wroga. Jak podaje Militarnyi, źródła w Bundeswehrze podały, że rozmowy z Ukrainą trwają od 2025 roku i dotyczą tego, jak Niemcy mogą wykorzystać rzeczywiste doświadczenie ukraińskich sił zbrojnych, by wzmocnić gotowość bojową swoich jednostek. Plan zakłada włączenie doświadczenia ukraińskich żołnierzy zdobytego w walce z rosyjskimi siłami inwazyjnymi do programów szkoleniowych w niemieckich wojskowych instytucjach edukacyjnych.

