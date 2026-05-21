Z ustaleń ukraińskiego wywiadu wynika, że rosyjskie siły zaczęły montować pociski krótkiego zasięgu R-60 na dronach Gierań-2, próbując zwalczać ukraińskie lotnictwo. Są one instalowane na górnej części kadłuba i mogą być odpalane zdalnie przez operatora po wykryciu celu. To rozwiązanie znacząco zmienia charakter zagrożenia, bo dron przestaje być wyłącznie środkiem uderzeniowym, a staje się również platformą walki powietrznej, choć o ograniczonych możliwościach.

Zubożony uran w głowicy. Ukraińskie ustalenia

Najbardziej niepokojące są jednak wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych na odzyskanych fragmentach uzbrojenia, bo jak poinformowała SBU, w głowicy pocisku wykryto elementy wykonane ze zubożonego uranu. Podczas badań radiacyjnych odnotowano poziom promieniowania gamma sięgający około 12 μSv/h w bezpośrednim sąsiedztwie wraku, to wartość wielokrotnie przekraczająca naturalne tło promieniowania, które zwykle wynosi od 0,1 do 0,2 μSv/h.

Na podstawie wyników badań ustalono, że w skład głowicy bojowej rosyjskiej rakiety wchodzą elementy rażące wykonane ze zubożonego uranu

Skażenie i zagrożenie dla ludności

Materiał ten, choć powszechnie wykorzystywany w amunicji przeciwpancernej ze względu na wysoką gęstość i właściwości piroforyczne, budzi kontrowersje z uwagi na swoją toksyczność i potencjalne skutki zdrowotne. Ukraińskie służby ostrzegają, że największe ryzyko wiąże się z uszkodzonymi lub spalonymi elementami uzbrojenia.

W takich warunkach może dochodzić do uwalniania radioaktywnego pyłu, który stanowi zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i środowiska. W związku z tym SBU apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne unikanie kontaktu z wszelkimi szczątkami uzbrojenia i natychmiastowe zgłaszanie każdego takiego znaleziska odpowiednim służbom.

Broń z czasów ZSRR i jej konsekwencje

Eksperci zwracają uwagę, że wykorzystanie zubożonego uranu w pociskach takich jak R-60M czy R-60MK nie jest całkowicie nowym zjawiskiem, bo podobne rozwiązania pojawiały się już w konstrukcjach radzieckich. Jednak ich użycie w obecnym konflikcie, zwłaszcza w połączeniu z dronami, rodzi nowe pytania o skalę potencjalnego skażenia pola walki.

Zwłaszcza że zubożony uran jest dobrze udokumentowany w rosyjskiej amunicji czołgowej, m.in. w pociskach 3BM32 Vant czy 3BM59 Svinets-1, co oznacza, że zagrożenie radiologiczne może dotyczyć nie tylko pojedynczych incydentów, ale całych obszarów objętych intensywnymi walkami. W konsekwencji śledczy SBU, pod kierownictwem Prokuratury Rejonowej w Czernihowie, prowadzą dochodzenie przedprocesowe pod kątem naruszenia prawa wojennego.

© 2026 Associated Press