W obliczu narastających problemów na froncie w obwodzie donieckim, rosyjskie dowództwo podjęło niecodzienną i bardzo kontrowersyjną decyzję o integracji kobiet w struktury jednostek bojowych. Według doniesień ukraińskiego ruchu oporu Atesz, opublikowanych na platformie Telegram, 506. pułk zmechanizowany armii rosyjskiej formuje specjalistyczne grupy szturmowe, w których kobiety pełnią kluczowe role.

Ta praktyka ma miejsce na strategicznym kierunku prowadzącym do miasta Pokrowsk, gdzie od ponad roku trwają intensywne starcia. Partyzanci podkreślają, że takie rozwiązanie jest odpowiedzią na presję operacyjną, choć budzi kontrowersje co do etyki i skuteczności taktycznej nawet w ukraińskich strukturach wojskowych. Eksperci tłumaczą, że to dobitnie wskazuje na coraz większą desperację dowództwa rosyjskiej armii.

Rosyjskie kobiety wysłane na mięsne szturmy

Rekrutacja pań do tych pododdziałów wynika przede wszystkim z dramatycznych ubytków w rosyjskich formacjach, spowodowanych zaciętymi walkami o kontrolę nad Pokrowskiem. Kobiety nie ograniczają się do ról wspierających, uczestniczą również w bezpośrednich akcjach ofensywnych, w tym w tzw. "mięsnych szturmach" na pozycje ukraińskie, a także w zadaniach wywiadowczych.

Udając cywilów, infiltrują też linie wroga, zbierając dane o umocowaniach i ruchach obrońców. Źródła wskazują, że ta taktyka ma na celu obejście braków kadrowych, ale jednocześnie naraża rekrutki na ekstremalne ryzyko, w tym konfrontacje z ukraińskimi siłami, które donoszą o eliminacji takich grup za pomocą dronów.

Coraz większa desperacja dowództwa rosyjskiej armii

Atesz, jako ukraińsko-tatarski sojusz partyzancki, działa głównie na anektowanym Krymie oraz w innych strefach okupowanych przez Rosję. Ruch ten zyskał rozgłos na przełomie 2022 i 2023 roku, gdy po raz pierwszy udokumentowano jego akcje sabotażowe, takie jak niszczenie infrastruktury logistycznej wroga.

Informacje od Atesz, oparte na agentach działających w rosyjskich strukturach, stały się cennym źródłem informacji dla ukraińskiego wywiadu. Sytuacja wokół Pokrowska ilustruje szerszy kryzys rosyjskiej ofensywy na wschodzie Ukrainy, gdzie straty ludzkie przekraczają dziesiątki tysięcy w ciągu ostatnich miesięcy.

Ukraińskie dowództwo raportuje o wzmożonych nalotach i infiltracjach sabotażowych, w tym incydentach z cywili w centrum miasta, co zmusza obrońców do ciągłych operacji przeciwko wrogowi. Mimo presji, siły ukraińskie, w tym 110. brygada, utrzymują linie obronne, kontrując rosyjskie natarcia. Eksperci sugerują, że angażowanie kobiet w walkę może być symptomem głębszych problemów z mobilizacją, potencjalnie prowadzących do dalszej eskalacji taktycznej w regionie.

Tragiczna demografia Rosji

Chociaż obecność kobiet w rosyjskich siłach zbrojnych nie jest żadną nowością, to w kontekście galopującego kryzysu demograficznego Rosji, gdzie populacja spadła z 147 milionów w 2021 do zaledwie 146 milionów na początku 2025 roku, a wskaźnik dzietności oscyluje wokół 1,4 dziecka na kobietę, daleko poniżej poziomu zastępowalności, angażowanie ich w bezmyślne "mięsne szturmy" pod Pokrowskiem staje się aktem skrajnej nieodpowiedzialności.

W kraju, gdzie w 2024 roku urodziło się tylko 1,22 miliona dzieci, a prognozy wskazują na potencjalny spadek do 90 milionów mieszkańców w ciągu dekad, każda strata kobiecego życia na froncie niweczy desperackie wysiłki Kremla na rzecz wzrostu populacji, czyniąc te ofensywy nie tylko taktycznie desperackimi, lecz także strategicznie samobójczymi dla przyszłości narodu.

