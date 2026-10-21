Saab podpisał umowę dla polskich okrętów podwodnych. Chodzi o napęd

W skrócie Saab podpisał umowę z francuską firmą Jeumont Electric na dostawę elektrycznych systemów napędowych dla polskich okrętów podwodnych budowanych w ramach programu Orka.

Systemy napędowe od Jeumont Electric zapewniają niski poziom hałasu, co ułatwia skryte przemieszczanie się jednostek i ma ogromne znaczenie w specyficznych warunkach Bałtyku.

Szkolenia załogi na szwedzkim okręcie rozpoczną się w 2028 roku, a osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej dla trzech zamówionych jednostek zaplanowano na 2038 rok.

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Szwedzki koncern Saab podpisał umowę z francuską firmą Jeumont Electric, która dostarczy elektryczne systemy napędowe dla polskich okrętów podwodnych. To kolejny krok w programie Orka, w ramach którego Marynarka Wojenna ma otrzymać trzy nowe jednostki. Nie ujawniono jednak jeszcze wszystkich szczegółów kontraktu.

Saab wybiera dostawcę napędu dla polskiej Marynarki Wojennej

Umowa dotyczy wyposażenia przyszłych polskich okrętów podwodnych. Dla Jeumont Electric to kolejny kontrakt związany z tego typu jednostkami. Firma dostarcza już rozwiązania dla australijskich okrętów typu Collins oraz szwedzkich jednostek A26, znanych jako Blekinge.

Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędą się dostawy ani jaki konkretnie system napędowy trafi na polskie okręty. Sama umowa jest jednak pierwszą tego rodzaju informacją o zakupie wyposażenia dla jednostek zamówionych w ramach programu Orka.

Dlaczego cichy silnik jest tak ważny pod wodą?

W przypadku okrętu podwodnego liczy się nie tylko prędkość czy uzbrojenie. Równie ważne jest to, żeby przeciwnik nie zdołał go wykryć. Dlatego istotną cechą systemu napędowego jest ograniczanie hałasu.

Jeumont Electric podkreśla, że jej rozwiązania wyróżniają się niezawodnością i niskim poziomem dźwięku. To ważne, ponieważ odgłosy pracujących urządzeń mogą zdradzić położenie jednostki. Cichy napęd ułatwia więc skryte przemieszczanie się i pozwala zachować przewagę podczas wykonywania zadań.

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Ma to szczególne znaczenie na Bałtyku. Morze jest stosunkowo płytkie, a jego dno jest mocno zróżnicowane i pełne wraków. Do tego dochodzi niskie zasolenie wody, które wpływa na rozchodzenie się dźwięku. W takich warunkach wykrywanie okrętów podwodnych i unikanie przeciwnika staje się sporym wyzwaniem.

Kiedy nowe okręty podwodne trafią do Polski?

Polska zamówiła trzy jednostki w ramach programu Orka. Zanim jednak nowe okręty wejdą do służby, marynarze muszą przejść odpowiednie szkolenie. W 2028 roku biało-czerwona bandera ma pojawić się na wypożyczonym szwedzkim okręcie HMS Södermanland, który posłuży do zdobywania doświadczenia.

Pierwsza nowa jednostka dla Polski ma zostać zwodowana w 2030 roku. Zgodnie z planami wszystkie trzy okręty mają osiągnąć pełną gotowość operacyjną do 2038 roku. Saab zawarł już także porozumienia z polskimi firmami Famor i HG Solutions, które mają dostarczyć wyposażenie dla przyszłych jednostek.

Źródło: gospodarkamorska.pl



