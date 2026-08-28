Saab pokazał dron przyszłości. A3 ma być naddźwiękowy i niewykrywalny

A3 jest rozwijany w ramach programu Autonomous Collaborative Platform (ACP), który jest częścią szerszego szwedzkiego projektu KFS - Koncept för Framtida Stridsflygplan, czyli koncepcji przyszłego samolotu bojowego. Zaprezentowany przez Saaba model ma być zdolny do lotu z prędkością naddźwiękową, oferować konstrukcję o obniżonej wykrywalności oraz znaczną przestrzeń na paliwo i uzbrojenie wewnątrz kadłuba.

Najpierw A1 i A2

A3 nie jest jednak jedynym elementem programu. Saab pracuje już nad dwoma demonstratorami technologii, tj. A1 i A2, których rozwój finansuje szwedzkie Ministerstwo Obrony. A1 ma wykonać pierwszy lot w ciągu najbliższych 15 miesięcy, bezzałogowiec otrzyma silnik GE Aerospace F414, wykorzystywany również w myśliwcach Saab Gripen E/F. Konstrukcja ma osiągać prędkość naddźwiękową i będzie wyposażona w wewnętrzną komorę uzbrojenia.

Rozwiń

Nie oznacza to jednak, że A1 będzie od razu wykorzystywany do testowania uzbrojenia. Saab nie planuje prób związanych ze zrzutem ani odpalaniem środków bojowych z tego demonstratora. Jego podstawowym zadaniem będzie sprawdzenie zdolności firmy do budowy i eksploatacji bezzałogowego samolotu o obniżonej wykrywalności.

Dopiero kolejny demonstrator, A2, ma być prawdopodobnie wykorzystywany do testów związanych z użyciem uzbrojenia - na jego pokładzie mają być ponadto sprawdzane nowe materiały i sensory. A2 będzie napędzany tym samym silnikiem F414.

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A3 ma współpracować z Gripenem

Koncepcja A3 zakłada wykorzystanie bezzałogowca jako elementu systemu współpracującego z załogowymi samolotami bojowymi. Saab wskazuje, że konstrukcja mogłaby stanowić istotne uzupełnienie dla Gripena E. Na razie nie ma jednak kontraktu obejmującego dalszy rozwój ACP w kierunku seryjnej produkcji A3. Saab prowadzi prace nad A1 i A2 na podstawie umowy obowiązującej do 2030 roku.

Jeśli szwedzkie siły zbrojne zdecydują się poprzeć rozwój projektu, A3 mógłby wykonać pierwszy lot na początku lat 30., a w połowie tej dekady osiągnąć wstępną gotowość operacyjną. Saab szacuje przy tym, że koszt cyklu życia systemu ACP wyniósłby około jednej trzeciej kosztów Gripena.