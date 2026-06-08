Spis treści: Samolot z Polski już gromi drony na Ukrainie. PZL Mielec oferuje go naszej armii Kiedy polska armia może otrzymać antydronowe samoloty M28? Jaki może być antydronowy samolot dla Polski?

Samolot z Polski już gromi drony na Ukrainie. PZL Mielec oferuje go naszej armii

Marcin Jabłoński: PZL Mielec ujawniły specjalną wersję antydronową swojego samolotu M28. Wydaje się dużo czerpać z innej maszyny - An-28, nomen omen też produkcji PZL Mielec - używanej przez Ukraińców do polowań na bezzałogowce. Czy nowa wersja samolotu M28 bazuje na doświadczeniach z Ukrainy?

Tomasz Kieć: Doświadczenia Ukraińców z An-28 oraz nasze własne analizy przeprowadzone kilka miesięcy temu wykazały, że platforma M28 jest bardzo dobra do integracji z systemami, które mogą zapewniać zdolności C-UAS - Counter Unmanned Air Systems, czyli identyfikacji i niszczenia latających dronów. Na bazie tego nasza firma przygotowała ogólną koncepcję wersji antydronowej dla M28.

W zamyśle ta koncepcja jest skierowana do naszych obecnych użytkowników, również chcemy ją oferować dla polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej (MON). Na chwilę obecną nie mamy zamówienia, jednak stworzyliśmy demonstrator i jesteśmy gotowi do przestawienia na nim naszych proponowanych rozwiązań.

Czy PZL Mielec kontaktował się bezpośrednio z Ukraińcami, aby pozyskać dokładne dane na temat efektywności ich An-28 na froncie w celu oceny konceptu samolotu antydronowego pod kątem przydatności?

- Zapoznaliśmy się z dostępnymi publicznie informacjami przekazywanymi przez dowództwo Gwardii Narodowej Ukrainy, które pokazują skuteczność tego rozwiązania. Natomiast w PZL Mielec zrobiliśmy własne założenia i analizy. Jesteśmy producentem finalnym tej platformy - mamy wszystkie prawa IP, produkujemy ten samolot, obsługujemy naszych kluczowych klientów, posiadamy biuro konstrukcyjne zdolne do opracowania i wprowadzania modyfikacji, posiadamy obszerną wiedzę na temat możliwości samolotu i w ramach tych kompetencji możemy oferować rozwiązania.

Antydronowy An-28 wykorzystywany przez Ukraińców @ The New York Times materiał zewnętrzny

Jakie są ogólne założenia antydronowej wersji samolotu M28?

- Polska potrzebuje szybkich rozwiązań do zwalczania dronów, aby taka sytuacja jak z września 2025 roku się nie powtórzyła. Wiemy, że do tego zadania już realizowane są specjalne programy np. tworzenie narodowego systemu obrony powietrznej SAN. Niemniej minie jeszcze jakiś czas, zanim ten system osiągnie pełne zdolności operacyjne.

Głównym zamysłem M28 C-UAS jest dostarczenie do klienta szybkiego i skutecznego rozwiązania, które będzie odpowiedzią na potrzeby zwalczania dronów i jego dalszy rozwój. Oferujemy podejście etapowe, czyli konfiguracje, które mogą się różnić wyposażeniem w zależności od wymagań klienta. Cała koncepcja jest modułowa, czyli może być dostosowana w zależności od budżetu, potrzeb i czasu, jakimi dysponuje klient.

Antydronowy M28 został zaprojektowany na bazie doświadczeń z Ukrainy. PZL Mielec oferuje nowy samolot dla polskiej armii PZL Mielec materiał zewnętrzny

Kiedy polska armia może otrzymać antydronowe samoloty M28?

Na początku maja podczas konferencji Defence24 Days ówczesny zastępca dowódcy rodzajów sił zbrojnych RP gen. Ireneusz Nowak zdradził, że rozważane jest wykorzystanie samolotów M28 Bryza z zasobów polskiej armii do zwalczania dronów. Pierwszy prototyp do testów ma zostać wyposażony w uzbrojenie lufowe po podpisaniu umowy pomiędzy Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych a wykonawcą, tj. zakładami PZL Mielec. Jaki jest status tej umowy i jaką konfigurację przewiduje?

- Jesteśmy gotowi, czekamy na zaproszenie do złożenia oferty i do rozpoczęcia negocjacji. Na chwilę obecną nie wiemy, jaką konfigurację planuje klient. Jednak jak mówiłem, M28 C-UAS nie jest projektem zamkniętym, tylko modułowym, do którego można zapewnić różne elementy w zależności od potrzeb. W ramach fazy pierwszej proponujemy modyfikację odpowiadającą rozwiązaniom wykorzystywanym przez Ukraińców. Mówimy tu o wprowadzeniu uzbrojenia lufowego kalibru 7.62 i 12.7 mm oraz głowicy do obserwacji. Wraz ze spełnieniem oczekiwań projektu i potencjalnym zainteresowaniem rozwojem, można do antydronowego M28 dodawać nowe zdolności w ramach kolejnych faz rozwoju.

Gdyby taka umowa została podpisana i wojsko chciałoby to rozwiązanie jak najszybciej, to przy założeniu, że wszystko poszłoby zgodnie z planem, kiedy można byłoby wprowadzić pierwszy egzemplarz do służby?

- Dla klienta, który już użytkuje nasze samoloty, np. Ministerstwa Obrony Narodowej, który przekaże nam samoloty do modernizacji we wspomnianej fazie pierwszej, mówimy o okresie kilkunastu tygodni. Przy integracji z innym uzbrojeniem niż zakładane na ten moment, mówimy o okresie do kilkunastu miesięcy. Jeżeli mówimy o wyprodukowaniu nowego samolotu w wersji C-UAS dla zupełnie nowego klienta, to tu zakładamy potrzebę 24-36 miesięcy. Oczywiście wszystko zależy od konfiguracji.

W przypadku kilkunastotygodniowego rozwiązania dla polskiego odbiorcy mówimy tu o czasie potrzebnym na wszystkie procedury po podpisaniu umowy m.in. wyrobieniem certyfikacji i testami terenowymi aż do przyjęcia pierwszego samolotu?

- Owszem i będziemy bazować na wojskowej władzy lotniczej i wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej przy certyfikacji. My dostarczymy wszystkie analizy i wyniki potrzebnych testów, aby zapewnić, że nasze rozwiązanie jest bezpieczne. Jeśli potrzebne procesy w Ministerstwie Obrony Narodowej nie będą rozciągnięte w czasie, a wydaje się, że nie, to wszystko łącznie z osiągnięciem certyfikacji do użytkowania w siłach zbrojnych naprawdę możemy zmieścić w przeciągu kilkunastu tygodni.

Chciałbym tu właśnie podkreślić tę szybkość. Ukraińcy tak dobrze wykorzystują An-28 do polowań na drony, bo bardzo szybko integrują z nim różne rozwiązania. Jednak oni operują w warunkach wojny, która znosi pewne wymagania. U nas w czasie pokoju bezpieczne wprowadzenie dodatkowych systemów wymaga masy badań, certyfikacji oraz zwykle dużo pieniędzy i czasu. Nasze podejście priorytetyzuje szybkie rozwiązania. Chodzi o dostarczenie podstawowej zdolności, którą później można rozwijać w przyszłości.

Wizualizacja antydronowej wersji M28 Bryza z bocznym karabinem maszynowym kalibru 7.62 mm oraz podwieszonymi zasobnikami ciężkich karabinów i głowicą do obserwacji. PZL Mielec materiał zewnętrzny

Jaki może być antydronowy samolot dla Polski?

Jak samoloty M28 Bryza w wersji antydronowej mogłyby być wykorzystane w obronie polskiego nieba?

- Uważamy, że byłby bardzo dobrym uzupełnieniem, a nawet wartością dodaną dla systemów naziemnych, np. do tworzonego programu SAN. M28 zmodyfikowane do wersji antydronowej mogą zapewnić obserwację, identyfikację i eliminację dronów. Przy tym M28 może wykorzystywać swoje zdolności do startu z nieutwardzonych, nieprzygotowanych pasów startowych przy krótkim rozbiegu, co jest jego wielkim atutem. W PZL Mielec zdajemy sobie sprawę, że nasz samolot najlepiej sprawdzałby się do zwalczania dronów klasy Shahed (prędkość przelotowa ok. 185 km/h - przypis red.).

Na Ukrainie widać coraz szersze zastosowanie dronów z napędem odrzutowym, które mogą lecieć z prędkością setek kilometrów na godzinę. Maksymalna prędkość samolotów M28 Bryza to około 350 km/h. Jak więc taki samolot mógłby zwalczać tak szybkie drony?

- Na bazie doświadczeń z Ukrainy analizujemy możliwość podwieszenia antydronów czy pocisków rakietowych, które powinny dobrze sobie radzić z szybszymi dronami. To są różne typy systemów, które możemy dostosować do potrzeb klienta.

Niemniej nasza propozycja nie ma być rozwiązaniem, który zastąpi wszystkie warstwy obrony przeciwlotniczej. Ma na celu ich uzupełnienie i rozwinięcie. Bryza mogłaby wpiąć się w system najniższych warstw obrony powietrznej do zwalczania masowych dronów i pomagać w poradzeniu sobie z bardziej zaawansowanymi bezzałogowcami.

W jaki sposób?

- Gdyby w rejonie działania M28 pojawił się dron, którego ten samolot nie byłby w stanie unieszkodliwić/zniszczyć, ale byłby w stanie go wykryć i dać sygnał do wyższej warstwy systemu, to jak najbardziej ta platforma nadawałaby się do budowy ogólnej świadomości sytuacyjnej. Za pomocą systemów łączności antydronowa Bryza może dawać informacje innym systemom obrony.

W jakie systemy informacyjne i systemy łączności mogłaby być wyposażona antydronowa Bryza, aby pozwolić na zbieranie danych oraz ich wymianę?

- Standardowo już proponujemy naszym klientom, zwłaszcza w NATO, odpowiednie systemy łączności na M28 np. radia taktyczne czy Link16 i mamy to w swojej propozycji dla wersji antydronowej. Na wyposażeniu samolotu będzie możliwość integracji komunikacji wojskowej, która umożliwi przesył danych, także dwustronny, co pozwoli odbierać informacje na pokładzie. Do stworzenia z M28 platformy do podnoszenia świadomości sytuacyjnej jedną z opcji jest dostosowanie odpowiedniej klasy radaru, który mógłby wykrywać obiekty o różnej powierzchni na zadowalających odległościach.

Na Ukrainie coraz częściej pojawiają się drony myśliwskie, wyposażone nawet w kierowane pociski przeciwlotnicze. Czy koncepcja antydronowego M28 ma w założeniu jakieś systemy obronne przed takimi zagrożeniami?

- W naszych propozycjach możliwych konfiguracji M28 widzimy opcję z systemem obrony przed takimi zagrożeniami. Natomiast w koncepcji antydronowej nie zakładaliśmy tego rozwiązania. Jednak gdyby klient sam je zechciał, to naturalnie możemy je uwzględnić. Generalnie jednak w filozofii operowania samolotu C-UAS nie widzimy potrzeby uwzględniania takiego rozwiązania. Oczywiście ostateczny głos ma klient, bo to on rozpisuje wymagania i wie, co jest dla niego najlepsze.

Trzeba pamiętać, że są pewne elementy, które się wykluczają oraz są pewne ograniczenia platformy. Niemniej naszym celem jest zapewnienie rozwiązania do zwalczania dronów, które jest, szybkie w implementacji, przystępne cenowo i dostosowane do różnych potrzeb.

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