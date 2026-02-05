Francuski kanał telewizyjny TF1 przeprowadził reportaż z ukraińską załogą samolotu, wykorzystywanego do polowania na rosyjskie drony Shahed. Została uzbrojona w amerykański karabin maszynowy M134 Minigun. Francuscy reporterzy zostali zabrani na jedną z misji, podczas której nagrali zniszczenie rosyjskiego drona. Załoga miała już zestrzelić ich "przynajmniej 150". Co ciekawe nie stanowią zawodowego personelu wojskowego, a cywilnych ochotników.

Samolot z Polski niszczy drony

Po kilku elementach można było zauważyć, że samolot w reportażu to maszyna jedyna w swoim rodzaju. Przypomina PZL AN-28 - wczesną wersję samolotu M28, produkowanego w zakładach WSK PZL Mielec.

Pierwszy AN-28 opuścił zakłady w Mielcu 22 lipca 1984 roku. Ich początkowa produkcja dała polskim inżynierom doświadczenie do opracowania właśnie M28. Nowy samolot został zaprojektowany w latach 90. pod wodzą konstruktora mgr. inż. Adama Warzochy. Modyfikacje względem sowieckiego AN-28 obejmowały m.in. nowe silniki turbośmigłowe i elektronikę.

PZL M28. Największy lotniczy hit eksportowy z Polski

Powstały dwie główne wersje M28 - Bryza oraz Skytruck. Pierwsza została stworzona na krajowy użytek dla polskich sił zbrojnych oraz Straży Granicznej i posiada silniki PZL-10S. Druga została zaprojektowana z myślą o rynkach zagranicznych i otrzymała silniki Pratt & Whitney Canada PT6A-65B, trafiając m.in. do Wenezueli, USA, Estonii czy Jordanu. Co ciekawe M28 Skytruck dalej sprzedawane, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Nie jest znana historia jak ten konkretny samolot z Mielca trafił na Ukrainę. To pierwszy potwierdzony przypadek zaobserwowania tej maszyny w siłach zbrojnych naszego wschodniego sąsiada. Do roli łowcy dronów nadaje się idealnie, ze względu na możliwość startowania i lądowania nawet bez nawierzchni.

