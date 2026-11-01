Rosja straciła w październiku co najmniej 14 samolotów wojskowych, a przynajmniej tak sugeruje zestawienie przygotowane przez ukraiński projekt OSINT Oko Gora. Mówimy tu o siedmiu bombowcach Su-34 (dodatkowo dwa Su-34 zostały uszkodzone), jednym myśliwcu Su-35S, dwóch myśliwcach Su-30 oraz jednym myśliwcu piątej generacji Su-57.

Należy tu jeszcze uwzględnić dwa śmigłowce transportowe Mi-8, jeden zniszczony przez bratobójczy ogień na początku miesiąca i drugi, o którego zniszczeniu przez ukraińskie drony informowaliśmy wcześniej. Rosyjskie władze potwierdziły jedynie dwie katastrofy podczas lotów szkoleniowych, nie odniosły się natomiast do strat przypisywanych ukraińskim uderzeniom, ale można je zidentyfikować na podstawie materiałów dostępnych w sieci.

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Siedem Su-34 zniszczonych w ukraińskich atakach

Jak łatwo policzyć, największe straty poniosła flota bombowców frontowych Su-34. To właśnie te samoloty Rosja intensywnie wykorzystuje do atakowania ukraińskich pozycji i miast za pomocą bomb szybujących. Według przywołanych danych co najmniej siedem maszyn tego typu zostało zniszczonych w październiku i co ciekawe, w momencie ataku wszystkie znajdowały się na ziemi.

4 października drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zaatakowały bazę lotniczą Chanska w Adygei. Celem miały być Su-34 i Su-35, a także skład amunicji - instalacja znajduje się około 500 km od terytoriów kontrolowanych przez Ukrainę.

Kolejny atak przeprowadzono w nocy z 14 na 15 października, ukraińskie pociski manewrujące Neptun uderzyły w bazę Borisoglebsk w obwodzie woroneskim. Analiza zdjęć satelitarnych wskazała na zniszczenie czterech Su-34 i poważne uszkodzenie dwóch następnych.

29 października pociski tego samego typu miały trafić w dwa kolejne bombowce w bazie Marinowka w obwodzie wołgogradzkim - na zdjęciach satelitarnych widoczne były wraki w miejscach postoju samolotów.

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Katastrofy i doniesienia o utracie Su-57

Wśród rosyjskich strat znalazł się także bombowiec strategiczny Tu-95MS, maszyna rozbiła się 29 września w trakcie startu w pobliżu bazy Ukrainka w obwodzie amurskim na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że był to lot szkoleniowy, a samolot nie przenosił uzbrojenia. Tu-95MS służą Rosji między innymi do odpalania pocisków manewrujących Ch-101 wykorzystywanych w atakach na Ukrainę.

21 października w obwodzie kaliningradzkim rozbił się Su-30SM, a rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że obaj członkowie załogi katapultowali się. Do zestawienia dołączyły również dwa śmigłowce Mi-8, pierwszy w wyniku bratobójczego ognia spadł z nieba 1 października, a drugi upolowały drony Hornet, o czym informowaliśmy.

Najbardziej nietypowy przypadek dotyczy jednak Su-57, według ukraińskiego kanału OSINT Absolutely Reliable Source 29 października maszyna zapaliła się podczas uruchamiania silnika w ośrodku prób w locie w Achtubińsku i doszczętnie spłonęła. Autorzy opublikowali zdjęcia satelitarne mające przedstawiać ślady pożaru, ale Rosja nie potwierdziła utraty myśliwca. Niemniej, jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, byłby to już czwarty Su-57 utracony lub uszkodzony w tym roku.

Potężne straty rosyjskiego lotnictwa

Zestawienie pokazuje, że rosyjskie lotnictwo ponosi straty zarówno w wyniku katastrof, jak i ataków przeprowadzanych daleko od linii frontu. Ich październikowa skala nabiera zaś szczególnego znaczenia w zestawieniu z możliwościami rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Jak informuje Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR), od początku inwazji Rosja straciła 47 bombowców Su-34, a kolejnych siedem zostało uszkodzonych.

Jednocześnie między październikiem 2025 a październikiem 2026 roku rosyjskie siły powietrzne otrzymały 22 nowe maszyny tego typu, co oznacza, że liczba zniszczonych w ciągu ostatniego miesiąca odpowiada mniej więcej jednej trzeciej rocznych dostaw. To jednak więcej, niż wynikałoby ze średniego tempa produkcji szacowanego przez HUR na 14 do 18 samolotów rocznie, co może wskazywać na zwiększenie przez Moskwę tempa produkcji, choć dostępne dane nie wyjaśniają, w jaki sposób rosyjski przemysł osiągnął taki wynik.

Dane ukraińskiego wywiadu są zbliżone do szacunków zachodnich analityków. Projekt Oryx udokumentował utratę 48 rosyjskich Su-34, a brytyjski ośrodek RUSI oceniał w styczniu 2026 roku, że Rosja straciła około 40 takich maszyn. Pokazuje to, że mimo dotkliwych strat wciąż jest w stanie uzupełniać flotę, dlatego samo niszczenie kolejnych samolotów może nie wystarczyć do trwałego ograniczenia możliwości rosyjskiego lotnictwa.