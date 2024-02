Setki irańskich pocisków spadło na ukraińskie miasta

Czym są irańskie pociski Fateh-110 i Zolfaghar?

Irańskie pociski z rodziny Fateh-110 to broń, która była rozwijana jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, a została wprowadzona do służby w 2004 roku, czyli dokładnie 20 lat temu. Są to jednostopniowe pociski na paliwo stałe o długości około 8,9 metra i masie 3,5 tony. Co ciekawe, powstały one na bazie pocisków Zelzal-2, które bazują na jeszcze radzieckich Łuna-M. Pociski zostały wyposażone w systemy nawigacji satelitarnej i inercyjnej.

Według oficjalnych informacji dostępnych w sieci, pociski z rodziny Fateh-110 mogą uderzyć w cel z dokładnością do 10 metrów i na dystansie 700 kilometrów, co oznacza, że nic nie jest w stanie się ostać przed wybuchem głowicy o masie 500 kg. Pocisk może przenosić głowicę kasetową lub chemiczną.

Podobnie jest w przypadku pocisków z rodziny Zolfaghar, tyle że ta broń jest dużo nowsza, ponieważ weszła do służby w 2017 roku, czyli zaledwie 7 lat temu. Pocisk ma długości 10 metrów, masę ponad 4 ton i może przenosić głowicę bojową o masie ponad 500 kg. Chrzest bojowy ta broń przeszła w wojnie w Syrii, gdzie była używana do równania z ziemią największych miast. Pocisk, podobnie jak Fateh-110, oferuje zasięg do 700 kilometrów.