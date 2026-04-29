Wojsko Polskie otrzyma zapasy nowych min. Zabezpieczą Tarczę Wschód

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas uroczystości wspomniał o dwóch umowach: ramowej i wykonawczej. Pierwsza umowa określa ramy pozyskania 360 tysięcy min przeciwpancernych za równowartość około 3,4 mld zł brutto w latach 2027-2029. Umowa wykonawcza o wartości 600 mln złotych ma zobowiązywać do zakupu 12 tysięcy kompletów kaset minowych ISM z łącznie 60 tysiącami min narzutowych MN-123 w wersji bojowej i ćwiczebnej.

Nowe uzbrojenie trafi na wojskowe Pojazdy Minowania Narzutowego Baobab-K, Transportery Minowania Narzutowego na podwoziu gąsienicowym oraz na wozy Kroton. Umowa jest wynikiem rozwoju Tarczy Wschód - narodowego programu obrony i odstraszania wschodniej i północnej granicy Polski. W przyszłości w ramach tego programu mają zostać także pozyskane miny przeciwpiechotne, co wynika z wystąpienia Polski z konwencji ottawskiej.

- 3,4 mld złotych na 360 tysięcy min. To jest wielka umowa ramowa, abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w Polsce. Ten projekt zakupu min przeciwpancernych wpisuje się w budowę ochrony wschodniej flanki Unii Europejskiej i NATO i jest strategicznym elementem bezpieczeństwa Unii Europejskiej, a tym samym całej Rzeczpospolitej - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

MN-123. Podstawowe miny przeciwpancerne polskiej armii

Zamówione kasety minowe przeznaczone są do narzutowego ustawiania przeciwpancernych pól minowych. Jak informują na swojej stronie zakłady BELMA każda z kaset zawiera pakiet pięciu min przeciwpancernych MN-123 wraz z ładunkami miotającymi oraz instalacją elektryczną umożliwiającą programowanie czasu samolikwidacji poszczególnych min. Kasety są umieszczane w specjalnych miotaczach.

Mina MN-123 wyposażona jest w ładunek kumulacyjny dwustronnego działania oraz zapalnik niekontaktowy. Jej zadziałanie następuje pod obrysem przejeżdżającego nad nią pojazdu. Mina występuje w trzech odmianach: bojowej MN-123, ćwiczebnej MN-123C oraz jako makieta MN-123/O.

Wozy do tworzenia całych pól minowych

Pojazdy Minowania Narzutowego Baobab-K, Transportery Minowania Narzutowego na podwoziu gąsienicowym i Inżynieryjne Systemy Minowania Kroton, na które trafią nowe kasety minowe, umożliwiają szybkie tworzenie wielkich pól minowych, które stanowią trudną barierę dla zagonów pancernych i zmechanizowanych.

Baobab-K to najnowszy wóz minowania narzutowego polskiej armii, wyprodukowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Huta Stalowa Wola, Jelcz, Zakłady Elektromechaniczne BELMA, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej i WB Eletronics. Jego bazą jest podwozie ciężarówki 8x8 ze stalową kabiną. Głównym elementem jest sześć miotaczy, dzięki czemu jeden wóz może rozstawić aż 600 min MN-123. Szerokość rozkładania pola minowego wynosi od 60 do 180 metrów, a długość - do 1800 metrów. Obecnie realizowana jest dostawa 24 wozów Baobab-K dla Wojska Polskiego, zamówionych w czerwcu 2023 roku. Co ciekawe zakupem tych pojazdów zainteresowana ma być Francja, o czym pisał na łamach Interii GeekWeek Filip Mielczarek.

Pojazd Minowania Narzutowego Baobab-K

Transporter Minowania Narzutowego to określenie projektu gąsienicowej wersji Baobaba, stąd jego inna nazwa to Baobab-G. Platformę ciężarówki Jelcza zastąpiono w nim podwoziem armatohaubicy Krab, co ma zwiększyć ochronę załogi i zdolności jazdy w trudnym terenie. Ma posiadać dodatkowe uzbrojenie w postaci wielkokalibrowgo karabinu maszynowego 12,7 mm. Obecnie huta Stalowa Wola realizuję umowę z grudnia 2025 roku na dostarczenie pierwszych Baobabów-G, najwcześniej w 2029 roku.

Inżynieryjny System Minowania Kroton to wóz na platformie transportera opancerzonego SPG-2A, opracowany w zakładach Huta Stalowa Wola na przełomie XX i XXI wieku. W latach 2002-2006 powstało tylko sześć wozów Kroton, które przez lata były jedynymi systemami minowania narzutowego w Wojsku Polskim. Kroton posiada cztery miotacze, które łącznie mogą przenosić 400 min MN-123.

