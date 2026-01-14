Shahedy z piekła rodem. Niepokojące doniesienia z frontu
Moskwa od dłuższego czasu regularnie modyfikuje swoje drony Gierań, czyli produkowane lokalnie odpowiedniki irańskich Shahedów, ale ostatnio wyraźnie przyspieszyła wprowadzanie zmian, które są na dodatek coraz bardziej niebezpieczne. Jak wskazują analitycy, te rosyjskie bezzałogowce stanowiły poważne zagrożenie już w swojej podstawowej śmigłowej wersji, więc informacje o nowych odmianach wyposażonych w silniki odrzutowe czy rakiety R-60 są szczególnie niepokojące.
Jak informują portale The War Zone i Defense Express, Rosja wprowadza nowe generacje dronów-kamikadze z serii Gierań, które z prostych śmigłowych konstrukcji wzorowanych na irańskim Shahedzie-136 ewoluują w znacznie groźniejsze platformy bojowe. Najnowsze wersje, tj. Gierań-4 i Gierań-5, mają nie tylko większy zasięg i prędkość, ale coraz częściej pojawiają się także uzbrojone w pociski powietrze-powietrze, a nie brakuje też doniesień o próbach ich rozmieszczania z powietrza celem poprawy zasięgu.
Gierań-5 to wersja z silnikiem odrzutowym
Rosja miała po raz pierwszy użyć odrzutowego Gierań-5 na początku 2026 roku. Dron napędzany silnikiem turboodrzutowym JT80 produkcji chińskiej firmy Telefly ma długość około 6 metrów, rozpiętość skrzydeł 5,5 metra i zasięg do 1000 kilometrów. Jego prędkość, szacowana na 350-500 km/h, znacząco przewyższa wcześniejsze wersje z napędem śmigłowym. W efekcie nowy dron jest trudniejszy do przechwycenia przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, która coraz lepiej dostosowuje się do przeciwdziałania takim zagrożeniom i może atakować z mniej przewidywalnych kierunków.
Konstrukcyjnie Gierań-5 odchodzi też od skrzydła delta znanej z Shaheda-136, zbliżając się raczej do projektu irańskiego drona Karrar, z cylindrycznym kadłubem i prostym skrzydłem. Zachowano jednak wiele wspólnych komponentów, w tym 12-kanałową jednostkę nawigacji satelitarnej Kometa powszechnie stosowaną w rosyjskich dronach i pociskach kierowanych, a także moduł śledzenia oparty na mikrokomputerze Raspberry Pi i komercyjnych modemach 3G/4G.
GUR donosi również, że Rosja rozważa uzbrojenie Gierań-5 w pociski powietrze-powietrze, a wspominany jest tu szczególnie R-73 (AA-11 Archer) - prawdopodobnie mocowany pod skrzydłami w konfiguracji podobnej do tej obserwowanej we wspomnianym irańskim dronie Karrar - który jest pociskiem powietrze-powietrze krótkiego zasięgu z naprowadzaniem IR. Nie można też pominąć doniesień, które wspominają o możliwości rozmieszczania dronów Gierań-5 z powietrza z załogowych samolotów. Opublikowane przez stronę ukraińską schematy pokazują samoloty szturmowe Su-25 niosące po jednym dronie pod każdym skrzydłem.
Gierań-4 miota pociskami R-60
Na froncie coraz częściej pojawiają się też modele Gierań-4 wyposażone w pociski R-60, bo Ukraińcy poinformowali o trzecim potwierdzonym przypadku zestrzelenia takiej konstrukcji. Jak to działa? Prawdopodobna zasada użycia pocisku polega na przesyłaniu obrazu z kamer do operatora za pomocą modemu mesh, w przypadku pojawienia się ukraińskiego samolotu lub śmigłowca operator wydaje komendę odpalenia.
Musi on wizualnie wykryć cel, namierzyć go za pomocą głowicy naprowadzającej pocisku w paśmie podczerwieni, a następnie odpalić rakietę. I chociaż nie jest to łatwe zadanie, bo głowica naprowadzająca tego pocisku ma stosunkowo wąskie pole widzenia, od 24 do 34 stopni w zależności od tego, czy chodzi o wczesną wersję R-60, czy wariant R-60M, obiektywnie stwarza większe ryzyko dla ukraińskich pilotów.
Wynika to ze znacznie większej prędkości odrzutowego drona szacowanej na 350-500 km/h w porównaniu z około 180 km/h dla śmigłowego Shaheda. Pozwala to znacznie szybciej zbliżać się do śmigłowców i aktywniej manewrować dzięki szerszemu zakresowi prędkości.