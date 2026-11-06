Po twardym lądowaniu na wysokości około 3050 metrów należący do Air Test and Evaluation Squadron 31 (VX-31) śmigłowiec MH-60S pozostał w dobrym stanie technicznym. Problemem okazało się jednak nachylenie terenu, które uniemożliwiało bezpieczny start. Dodatkowo odległe położenie miejsca zdarzenia i wysokość utrudniały dostarczenie na miejsce ludzi oraz sprzętu. Trudno byłoby nawet spuścić paliwo, aby zmniejszyć masę maszyny przed jej transportem.

Śmigłowiec podwieszony na 21-metrowej linie

Do akcji skierowano więc CH-53K King Stallion z eskadry Marine Operational Test and Evaluation Squadron 1 (VMX-1). Według amerykańskiego Korpusu Piechoty Morskiej była to jedyna maszyna zdolna do przeprowadzenia takiej operacji ze względu na wymaganą moc i ograniczoną przestrzeń manewrową.

Kluczowe znaczenie miało opracowanie sposobu podniesienia Seahawka, który pozwoliłby uniknąć uszkodzenia jego konstrukcji. Zespół wykorzystał specjalne zawiesie oraz linę o długości około 21 metrów. Połączenie tych elementów z procedurami podnoszenia MH-60S za pomocą dźwigu miało zapewnić odpowiedni rozkład obciążenia i bezpieczny prześwit nad przeszkodami.

Najtrudniejszą częścią tej operacji nie było samo podniesienie H-60. Chodziło o znalezienie sposobu na bezpieczne przeprowadzenie całej akcji bez spowodowania dodatkowych uszkodzeń

Jak wyjaśniła Michele Hoefer, inżynier lotnictwa z Cargo Lab, priorytetem było zachowanie pełnej integralności konstrukcji maszyny. Przed transportem planowano zdemontować jedynie łopaty wirnika głównego i wirnika ogonowego, aby nie uległy uszkodzeniu podczas lotu.

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Przygotowania zajęły mniej niż dwa tygodnie

Operacja wymagała także przetestowania nietypowo długiej liny. Była ona dłuższa niż standardowe zawiesia używane przez amerykańskie siły zbrojne do transportu ładunków pod śmigłowcami. Jej wykorzystanie stało się więc okazją do przeprowadzenia certyfikacji CH-53K do takich zadań.

Brandon Norris z Structures Lab koordynował testy. Zespół skorzystał z dostępnego na miejscu dźwigu Defense Supply Center, który pozwalał sprawdzić linę przy obciążeniu do około 9070 kg. Próby przeprowadzono w bazie Naval Air Station Patuxent River w stanie Maryland, a następnie ich wyniki poddano analizie i uzyskano wymagane zgody na wykonanie operacji.

Od momentu, gdy eskadra zwróciła się do nas o pomoc, do zakończenia testów i uzyskania niezbędnych zezwoleń minęło mniej niż dwa tygodnie

Operacja na granicy możliwości King Stallion

Wyzwanie stanowiły nie tylko masa podnoszonej maszyny, ale również wysokość, odległość do pokonania i warunki pogodowe. Jak zaznaczyła Hoefer, wszystkie te czynniki sprawiały, że CH-53K miał operować blisko granic swoich możliwości, zarówno pod względem dostępnej mocy, jak i zużycia paliwa. Major Henderson przyznał, że zdawał sobie sprawę z ryzyka i odpowiedzialności związanej z operacją. Ostatecznie możliwości latającego giganta pozwoliły na bezpieczne wykonanie zadania.

Kiedy przystąpiliśmy do samego podnoszenia, CH-53K zapewnił nam moc i precyzję potrzebne do wykonania zadania

Wskazał również na znaczenie zaawansowanego układu sterowania lotem oraz systemu obliczającego dostępną moc w czasie rzeczywistym, z uwzględnieniem parametrów silników i warunków otoczenia. Rozwiązania te pozwoliły ograniczyć ryzyko i precyzyjnie przeprowadzić transport. Odzyskany MH-60S trafił do Naval Air Weapons Station China Lake w Kalifornii. Dzięki temu, że udało się uniknąć uszkodzeń, śmigłowiec będzie mógł wrócić do służby bez rozległych napraw.