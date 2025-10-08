Analitycy Instytutu Studiów nad Wojną (ISW) informują, że Korea Północna od 2023 roku dostarcza Rosji znaczną ilość broni i amunicji w ramach wsparcia dla konfliktu w Ukrainie. Dane te opierają się głównie na szacunkach wywiadów południowokoreańskiego, ukraińskiego oraz zachodniego i pokazują skalę wysyłki broni do Rosji. Obecnie wartość dostaw szacowana jest na nawet 9,8 miliarda dolarów, z wymianą obejmującą dostawy drogą morską i kolejową. W zamian Rosja przekazuje Korei Północnej żywność, paliwo oraz technologie wojskowe.

Głównym elementem dostaw jest amunicja artyleryjska i rakietowa, która stanowi kluczowe wsparcie dla rosyjskich sił. Szacuje się, że Korea Północna wysłała od 5,8 miliona do ponad 12 milionów pocisków artyleryjskich kalibru 152 mm, transportowanych w około 28 000 kontenerach do połowy 2025 roku.

Korea Północna wysłała do Rosji nowy transport potężnej broni

Te pociski pokrywają nawet 35-50% zapotrzebowania Rosji na amunicję w Ukrainie. Miesięczne dostawy obejmują od 200 do 260 tysięcy sztuk takich pocisków. Dodatkowo dostarczono miliony sztuk amunicji innych kalibrów, takich jak 122 mm, 130 mm oraz moździerzowej, w tym do 9 milionów sztuk różnych typów w 2024 roku. W skład dostaw wchodzą także rakiety do wyrzutni wielokrotnych (MRL), w tym 122 mm i 240 mm, z około 120 wyrzutniami 240 mm MRL przekazanymi między listopadem 2024 a styczniem 2025.

Wśród bardziej zaawansowanej broni znajdują się rakiety balistyczne i pociski kierowane. Korea Północna dostarczyła od nawet 300 rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, takich jak seria Hwasong-11 (KN-23). Ponadto przekazano pociski przeciwlotnicze (SAM) krótkiego zasięgu, podobne do rosyjskiego systemu Tor, z co najmniej kilkoma systemami.

9,8 miliarda dolarów wsparcia dla Rosji

Dostawy obejmują także pociski przeciwpancerne (ATGM), takie jak Bulsae-4 i RPG, wykorzystywane m.in. w regionie Charkowa. Inne elementy uzbrojenia to broń ciężka i sprzęt, w tym samobieżne działa artyleryjskie 170 mm (Koksan), których dostarczono około 300 sztuk między listopadem 2024 a sierpniem 2025 roku. Możliwe są także dostawy starszych czołgów, pojazdów opancerzonych oraz dronów, w tym w ramach współprodukcji z Rosją.

Potencjalnie przesłano też rakiety średniego zasięgu, takie jak Pukguksong-2. Co ciekawe, jakość północnokoreańskiej amunicji budzi kontrowersje, z raportami wskazującymi, że nawet 25% pocisków nie detonuje. Oprócz broni, Korea Północna wysłała wsparcie ludzkie, w tym około 13 000 żołnierzy od października 2024, z planami na dodatkowe 25 000-30 000. Żołnierze ci są wykorzystywani głównie w operacjach prowadzonych na terenie Rosji.

Pjongjang wzmocni Moskwę w wojnie z Ukrainą

Wywiad poinformował, że w zeszłym tygodniu Kora Północna przygotowała do załadunku rosyjski statek towarowy Lady R, objęty amerykańskimi sankcjami za udział w handlu bronią. Jednostka zacumowała w porcie Rason na północnym-wschodzie KRLD. To pierwsza taka wizyta od dwóch miesięcy, co eksperci interpretują jako potencjalne wznowienie transferów uzbrojenia.

Ukraińscy eksperci z serwisu Defence Express tłumaczą, że rosyjskie porty na dalekim wschodzie stały się kluczowymi punktami dla takich transferów po zaostrzeniu sankcji. Nie jest jasne, co dokładnie przewożą rosyjskie statki do Rason i do portu Wostocznyj. Te działania pogłębiają współpracę między Moskwą a Pjongjangiem, co budzi obawy Zachodu o destabilizację regionu i łamanie rezolucji ONZ.

