Rosyjski pocisk Kh-59/69 zestrzelony przez system Patriot. Pokazali nagranie

W nocy z 9 na 10 października, Rosja przeprowadziła jeden z największych ataków rakietowych i dronowych na Ukrainę od początku pełnoskalowej inwazji. Według raportów ukraińskich sił powietrznych, agresor wystrzelił łącznie 497 celów powietrznych, w tym 465 dronów różnego typu oraz 32 pociski, w tym balistyczne i manewrujące. Atak skupiał się na infrastrukturze energetycznej, powodując przerwy w dostawach prądu w Kijowie i innych regionach.

Niestety, nie obyło się bez ofiar cywilnych. Ukrainę obiegła smutna wiadomość o śmierci 7-letniego chłopca w Zaporożu oraz wystąpienia obrażeń u 12 osób kolejnych osób w stolicy. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 405 dronów i 15 pocisków, co świadczy o skuteczności systemów antyrakietowych, mimo ogromnej skali rosyjskiego uderzenia.

Rosyjski pocisk Ch-59/69 zestrzelony przez system Patriot

Wśród sukcesów ukraińskiej obrony wyróżnia się zestrzelenie rosyjskiego pocisku manewrującego Ch-59/69 przez jeden z systemów obrony powietrznej. Ten kierowany pocisk lotniczy, zaprojektowany do ataków na cele naziemne, został przechwycony podczas nocnego nalotu, prawdopodobnie nad jednym z kluczowych regionów, takich jak Kijów lub Odesa.

Ukraińskie źródła podają, że do zestrzelenia prawdopodobnie wykorzystano mobilne systemy obrony powietrznej Patriot, co pozwoliło uniknąć trafienia w infrastrukturę cywilną. Ch-59/69, znany z precyzji i prędkości, jest często używany przez rosyjskie lotnictwo do omijania obrony, ale w tym przypadku ukraińskie systemy udowodniły swoją efektywność, neutralizując zagrożenie w locie.

W sieci szybko pojawił się film dokumentujący to zdarzenie, opublikowany na platformach społecznościowych i serwisach wideo. Nagranie pokazuje moment, w którym ukraiński system namierza i trafia rosyjski pocisk Ch-59/69, eksplodujący w powietrzu podczas nocnego ataku. Takie materiały nie tylko podnoszą morale, ale też służą jako dowód na skuteczność zachodniej pomocy w postaci systemów antyrakietowych.

